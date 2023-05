Danni da alluvione: quanto e cosa paga l’assicurazione?

Le compagnie assicurative richiedono che l'evento atmosferico che ha danneggiato il veicolo sia riconosciuto come eccezionale, attraverso il bollettino di un centro meteorologico ufficiale

Sono ancora freschissime le immagini dell’alluvione che nei giorni scorsi ha devastato l’Emilia Romagna. Gli abitanti della regione non sono rimasti con le mani in mano e la ricostruzione, in molte zone, è già ricominciata, ma ci sono alcuni aspetti da chiarire che, per quanto ci riguarda, sono legati al mondo dell’auto. Uno su questi è legato alle assicurazioni e alle auto danneggiate. Insomma: le compagnie come e in che misura risarciscono i propri clienti che hanno visto a propria vettura sommersa da acqua e fango?

Auto sotto il fango: chi paga?

Se non esiste un modo per prevenire questo tipo di fenomeni, è possibile attivare alcune polizze accessorie alla RC Auto obbligatoria per essere almeno tutelati attraverso il risarcimento dei danni provocati da piogge torrenziali, alluvioni e smottamenti. Si tratta delle coperture contro gli eventi atmosferici avversi, consigliabili soprattutto vista la frequenza aumentata negli ultimi anni in Italia. La polizza eventi atmosferici viene proposta dalle compagnie assicurative in abbinamento con la RC Auto e tutela il cliente dai danni subiti dal veicolo a causa di intemperie o condizioni climatiche imprevedibili ed eccezionali. Normalmente questo tipo di copertura assicura il valore del mezzo contro grandine, uragani, tempeste, alluvioni, trombe d’aria, smottamenti, inondazioni e valanghe. Questa polizza include anche i danni causati da detriti trasportati dal vento forte, oltre che dalla caduta degli alberi. Molto più raro che siano inclusi invece terremoti ed eruzioni vulcaniche.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, le compagnie assicurative richiedono che l’evento atmosferico che ha danneggiato il veicolo sia riconosciuto come eccezionale, attraverso il bollettino di un centro meteorologico ufficiale. Alcune compagnie chiedono prove come articoli usciti sui media oppure ancora dichiarazioni scritte delle autorità locali. Per avviare la procedura di risarcimento deve essere presentata una richiesta all’assicurazione, allegando una copia della denuncia dei danni subiti effettuata presso le forze dell’ordine. Un perito inviato dall’agenzia accerterà il danneggiamento e stimerà i costi necessari per la riparazione. In caso di distruzione totale del mezzo, la polizza copre generalmente il valore commerciale che gli viene attribuito al momento in cui si è verificato l’evento atmosferico avverso.