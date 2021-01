Ricambi auto? Tutte le App che possono tornarci utili!

Se siete degli amanti del fai-da-te e volete procurarvi da soli i pezzi di ricambio per la vostra vettura, allora le quattro app per smartphone che vi presentiamo in questo articolo vi renderanno senz'altro la vita più facile

In un mondo sempre più tecnologico in cui l’elettronica la fa da padrone anche all’interno delle automobili più semplici, mettere mano alla propria vettura da soli e senza alcun aiuto esterno diventa un vero motivo di orgoglio per qualsiasi automobilista. Certo, scegliere di fare in questo modo non è alla portata di tutti e richiede un minimo di competenza del mondo delle quattro ruote: se però i motori sono il nostro pane quotidiano e, per ragioni economiche, vogliamo stare alla larga dai listini dei concessionari e dei meccanici, allora è opportuno munirsi degli strumenti più adeguati per riparare (o migliorare) la nostra compagna di avventure… tra i quali anche alcune app per smartphone come Autodoc e Mister Auto.

Di cosa stiamo parlando? Semplicemente di applicazioni derivate dai più famosi portali e-commerce destinati all’acquisto dei principali ricambi per le automobili italiane ed europee. Una tra le più conosciute, come già affermato, è Autodoc: disponibile sia per sistemi Android che Apple, mette a disposizione un intero catalogo di parti originali e aftermarket delle migliori marche, con al fianco un sistema di ricerca tramite il quale trovare ciò che si sta cercando indicando il nome del modello della nostra vettura oppure la targa. L’alternativa può essere l’app di Mister Auto, anch’essa molto ricca in fatto di ricambistica e con la possibilità non solo di salvare il proprio veicolo per successive ricerche, ma anche di ottenere appositi video-tutorial sul montaggio dei pezzi ordinati.

Un’altra validissima applicazione, anche se disponibile solo sul Google Play Store, è Autoparti, derivata dall’omonimo sito internet che può vantare un catalogo di ricambi di ben 45 case automobilistiche differenti. Analogamente alle precedenti, anche questa può vantare un sistema di ricerca approfondita dei pezzi (anche per codice identificativo) e la registrazione di un proprio account, tramite il quale velocizzare le procedure di acquisto e l’inserimento tra i preferiti della propria vettura. Molto differente, invece, l’app Autorecupero.it, che invece è indicata per la richiesta di preventivi per la ricerca di pezzi automobilistici da parte di varie realtà del mondo ricambi: come le altre, fortunatamente, è disponibile sia per Android che per i sistemi della “mela morsicata“.