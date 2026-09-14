Sosta sulle strisce blu: quanti minuti puoi sforare senza prendere la multa?

Trovare parcheggio in città è spesso un’impresa e la corsa al parcometro per evitare una sanzione è una scena quotidiana per molti automobilisti. Un dubbio frequente riguarda il rientro al veicolo: esiste un periodo di tolleranza quando scade il ticket del parcheggio a pagamento? E quanti minuti si può sforare sulle strisce blu prima che scatti la sanzione?

Facciamo chiarezza su cosa stabilisce il Codice della Strada, sulla differenza tra sosta vietata e omesso o parziale pagamento, e su come difendersi dalle multe ingiuste.

Tolleranza al parcometro: esiste davvero un “bonus” di tempo?

Iniziamo sfatando un mito diffuso: il Codice della Strada non prevede alcuna soglia di tolleranza nazionale. In termini di legge pura, l’orario stampato sul tagliando segna il termine esatto della sosta autorizzata. Un controllore potrebbe teoricamente elevare un verbale anche per un ritardo di un solo minuto.

Tuttavia, la realtà operativa della mobilità urbana presenta importanti eccezioni e regolamenti locali:

I 15 minuti iniziali per l’esposizione del tagliando : In molti comuni esiste una prassi (e talvolta una direttiva interna per gli ausiliari del traffico) che concede tra i 5 e i 15 minuti di margine dal momento in cui ci si parcheggia per permettere all’automobilista di raggiungere il parcometro o attivare un’ app di sosta .

Ordinanze comunali: Alcune amministrazioni locali prevedono specifici regolamenti integrativi con piccole finestre di tolleranza in uscita. È fondamentale verificare le ordinanze del comune in cui si sosta.

La svolta del Codice della Strada: parziale pagamento vs sosta vietata

Un punto di svolta fondamentale per i diritti degli automobilisti riguarda la natura della violazione quando il ticket è scaduto.

Per anni molti comuni hanno applicato l’articolo 157 del Codice della Strada (sosta vietata), punendo il ritardo con sanzioni pesanti. La giurisprudenza e la direttiva del Ministero dei Trasporti hanno chiarito la distinzione:

Assenza totale del ticket: Chi parcheggia sulle strisce blu senza mai acquistare il titolo di sosta commette un’infrazione diretta al Codice della Strada e sconta la sanzione piena. Ticket scaduto (Parziale pagamento): Se hai pagato la sosta ma rientri in ritardo, la violazione non costituisce un illecito stradale per sosta vietata, bensì un inadempimento contrattuale.

Cosa comporta? In caso di ticket scaduto, l’automobilista non dovrebbe essere soggetto alla multa d’importo fisso, ma soltanto al pagamento della differenza per il tempo effettivamente fruito in più, integrato da un’eventuale penale stabilita dal gestore.

Come evitare le multe da sosta scaduta con la tecnologia

Per eliminare alla radice il rischio di sanzioni da ritardo, la smart mobility mette a disposizione strumenti digitali che hanno rivoluzionato la gestione delle strisce blu.

App di sosta (Telepass, EasyPark, MooneyGo, ecc.) : Permettono di avviare, interrompere o prolungare il parcheggio direttamente dallo smartphone. Se la commissione o la riunione si prolungano, basta un tap per aggiungere minuti ed evitare la contestazione.

Pagamento al minuto effettivo: Attraverso le applicazioni si paga solo per il tempo di sosta reale, eliminando la stima in eccesso tipica del tagliando cartaceo.

Consigli pratici in caso di verbale per pochi minuti

Se trovi un preavviso di accertamento sul parabrezza per un ritardo minimo, valuta questi passaggi: