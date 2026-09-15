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Trasportare carichi sporgenti in auto: limiti, regole e sanzioni

Bagagliaio auto vacanze estate

Il Codice della Strada regola in modo rigido il trasporto degli oggetti ingombranti in auto tramite l’Articolo 164.

Regole generali di sistemazione del carico

Prima di valutare le misure del carico, occorre assicurarsi che la disposizione degli oggetti rispetti le condizioni fondamentali di sicurezza:

  • Stabilità: Il carico deve essere fissato saldamente per evitare che scivoli o cada.

  • Visibilità e manovrabilità: Non deve ridurre la visuale del conducente né impedire la libertà nei movimenti alla guida.

  • Targhe e luci: Targa di immatricolazione e dispositivi di illuminazione devono rimanere completamente visibili.

Limiti di sporgenza consentiti

Direzione Limite massimo consentito Note e condizioni
Anteriore 0% (Nessuna sporgenza) È vietato qualsiasi oggetto che sporga oltre il paraurti anteriore.
Posteriore Fino al 30% della lunghezza del veicolo Ammesso solo per oggetti indivisibili (es. bici, scale).
Laterale Fino a 30 cm dalle luci di posizione Il totale della larghezza non deve superare i limiti massimi della sagoma del veicolo.

Segnalazione del carico: il pannello omologato

Ogni volta che un carico sporge posteriormente, anche di pochi centimetri, è obbligatorio segnalarlo visivamente.

Per essere a norma, la segnalazione deve seguire due regole chiave:

  1. Pannello omologato: Deve essere quadrangolare, catadiottrico, rivestito di pellicola rifrangente con strisce alternate bianche e rosse.

  2. Doppio pannello: Se il carico sporge per l’intera larghezza della parte posteriore, occorre applicare due pannelli agli estremi laterali del carico.

Sanzioni, multe e punti patente

L’inosservanza dell’art. 164 CdS comporta severe sanzioni amministrative ed accessorie:

  • Sanzione pecuniaria: Multa da 87 € a 344 €.

  • Punti patente: Decurtazione di 3 punti.

  • Fermo del veicolo: Le forze dell’ordine intimano l’immediata sistemazione del carico. Qualora non sia possibile adeguarlo sul posto, si applica il ritiro della carta di circolazione e della patente fino a correzione avvenuta.

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