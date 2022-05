UnipolMove: il nuovo sistema di telepedaggio è gratuito per sei mesi

La nuova offerta di Unipol per il pagamento dell'autostrada diventa l'alternativa più conveniente al Telepass: ecco come funziona e tutto quello che bisogna sapere per attivarla

Se siete clienti Telepass e non siete d’accordo con i nuovi aumenti che entreranno in vigore dal prossimo 1 luglio, sappiate che esiste un’alternativa per pagare il pedaggio all’entrata e all’uscita dell’autostrada. Si chiama UnipolMove, è sviluppato da UnipolTech (società controllata da UnipolSai) e rappresenta a tutti gli effetti il concorrente diretto della tradizionale scatoletta del Telepass da installare sul cruscotto interno della propria auto.

Si tratta sempre di un dispositivo dalle dimensioni compatte che replica il funzionamento della tecnologia adottata dalla soluzione di Atlantia SpA, e che quindi permette di pagare il costo dell’autostrada senza doversi fermare per forza al casello. Il suo impiego è già esteso su tutte le principali tratte autostradali italiane, per le quali sarà posizionata la relativa indicazione all’accesso dei caselli con tanto di logo dell’UE che, di fatto, ha liberalizzato i servizi di pagamento elettronico di tutti i pedaggi nei vari paesi europei.

Per richiederlo sarà sufficiente sottoscrivere un contratto di noleggio del dispositivo UnipolMove (rescindibile gratuitamente e senza penali in qualsiasi momento) tramite il sito ufficiale, l’app UnipolSai oppure recandosi in una delle agenzie dislocate su tutto il territorio nazionale. L’offerta attualmente in vigore (attivabile anche da chi non ha una polizza di assicurazione Unipol) si distingue per i clienti privati e i clienti business, con canone gratuito per i primi sei mesi di utilizzo poi elevato al costo di 1 Euro al mese.

Con 50 centesimi in più, inoltre, è possibile ottenere un secondo dispositivo da associare alla targa di una seconda vettura: quest’ultimo è il limite massimo di veicoli per l’offerta privata, mentre quella business consente di condividere il contratto con un totale di cinque mezzi in contemporanea. La fruibilità del nuovo dispositivo UnipolMove prevede il pagamento dei caselli autostradali ma anche il saldo di tanti altri servizi di mobilità, tra i quali l’accesso alle ZTL, la sosta nei parcheggi con strisce blu, il bollo, le multe e i rifornimenti di carburante presso le stazioni di servizio accreditate.