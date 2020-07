Vacanze estive in auto: consigli utili da seguire prima di partire

Se si decide di partire in auto per le vacanze estive è bene assicurarsi che la propria vettura sia in buone condizioni e che abbiate il necessario in caso di avaria. L'auto ha bisogno quindi di check up completo: ecco tutti i consigli utili da seguire

Ormai l’estate è arrivata ed è importante, se si parte in auto per le vacanze estive, seguire alcuni consigli per evitare di trovarsi in difficoltà: dover cercare un meccanico aperto a ferragosto o rimanere in panne sotto il sole. E’ bene prima di tutto porre l’auto ad un check up completo, con accurati controlli agli pneumatici, ai freni, all’olio del motore e al fluido di raffredamento.

Controllo estivo degli pneumatici

Prima di tutto è importante controllare gli pneumatici. Avere gomme ben gonfie è un alleato non solo della sicurezza, ma anche del portafoglio. Presso le stazioni di servizio e officine si possono trovare semplici manometri da usare in piena autonomia ed in pochi secondi si può misurare la pressione.

Ed è bene controllare che anche la ruota di scorta sia in buone condizione, nel caso in cui vi trovaste a cambiarla.

Controllo del sistema frenante

I freni vanno testati con molta attenzione. Un impianto frenate non al massimo della sua efficienza, allunga lo spazio di frenata provocando magari incidenti altrimenti evitabili. Presso un’officina specializzata bisogna far controllare pastiglie, i dischi e anche le tubazioni flessibili, per rendere funzionali i sistemi ABS o ESP.



Controllo acqua e olio del motore

Una controllatina va data anche all’acqua per l’impianto dei lavavetri, all’olio del motore e al fluido di raffreddamento.

Altri consigli utili per chi parte per le vacanze estive in auto

Oltre all’aspetto tecnico è bene avere bordo per ogni tipo di evenienza il giubbino catarifrangente da indossare prima di scendere dal veicolo in caso di avaria, i fermaruotaconduttori elettrici a pinza che, una volta collegati ad un’altra batteria, riavvia il motore; il kit di pronto soccorso di cui l’auto è già dotata, ma controllate che ci sia tutto e nel caso basta rifornirlo.

Importante avere una lista dei numeri utili da chiamare in caso di emergenza e per essere sicuro di avere il cellulare carico in caso di avaria dell’auto è bene avere con se un caricabatterie del cellulare per auto, da collegare a una presa in macchina.

Assicurativi alla fine di avere con voi tutti i documenti in regola per viaggiare: patente, assicurazione e libretto della vettura.

E una volta controllato tutto: buon viaggio!