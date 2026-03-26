Viaggi in auto: guida completa per la pianificazione, tra sicurezza, comfort e pause durante il tragitto

La Settimana di Pasqua rappresenta uno dei momenti dell’anno con il maggior numero di spostamenti sulle strade italiane. Secondo i dati di Parclick.it, piattaforma europea per la prenotazione di parcheggi, sono attesi circa 11 milioni di viaggi in auto, con un incremento significativo del traffico lungo le principali direttrici.

Organizzare un lungo viaggio in macchina richiede attenzione e pianificazione, soprattutto quando si viaggia con famiglia, amici o partner. Una gestione accurata del percorso e delle soste può fare la differenza tra un’esperienza piacevole e una serie di imprevisti, motivo per cui gli esperti di Parclick.it suggeriscono alcune indicazioni utili per affrontare al meglio gli spostamenti.

I controlli essenziali prima della partenza

Prima di affrontare un lungo viaggio in macchina, è fondamentale verificare che il veicolo sia in condizioni ottimali. Secondo i dati diffusi da Parclick.it, circa 3 automobilisti su 10 non effettuano controlli adeguati prima della partenza, aumentando fino al 50% il rischio di guasti durante il tragitto.

Trascurare la manutenzione può incidere non solo sulla sicurezza, ma anche sui costi complessivi del viaggio. Un eventuale guasto può comportare spese impreviste e compromettere la pianificazione, motivo per cui è consigliabile effettuare una verifica autonoma oppure rivolgersi a un’officina specializzata.

Tra i controlli principali rientrano gli pneumatici, verificando che la pressione sia conforme ai valori indicati dal costruttore in base al carico. Per quanto riguarda l’olio motore, è necessario effettuare la verifica a motore freddo, estraendo l’astina, pulendola e reinserendola prima di controllare che il livello sia compreso tra minimo e massimo.

Il liquido refrigerante deve essere controllato attraverso il serbatoio semitrasparente, assicurandosi che il livello sia corretto, mentre il liquido dei freni va verificato nell’apposito contenitore con tappo nero. Il liquido dello sterzo, invece, richiede un controllo a motore caldo e si riconosce dal simbolo del volante sul tappo del serbatoio.

Verifiche su sicurezza e comfort

Oltre ai controlli tecnici di base, è importante verificare il corretto funzionamento dei principali sistemi del veicolo prima della partenza. I tergicristalli devono essere efficienti, con spazzole in buono stato e liquido lavavetri sufficiente, per garantire visibilità in ogni condizione.

Va inoltre controllato il livello di carburante, per evitare soste non programmate, e il funzionamento di aria condizionata e riscaldamento, elementi fondamentali per il comfort durante il viaggio.

Infine, è consigliabile avviare il veicolo per verificare lo stato della batteria, controllare che non siano presenti luci bruciate e assicurarsi che tutti i principali sistemi di segnalazione e sicurezza siano pienamente operativi.

Riposo, pianificazione e pause durante il viaggio

È fondamentale partire riposati, evitando di fare tardi la sera prima. Per questo motivo è consigliabile preparare bagagli e tutto il necessario con almeno un giorno di anticipo, magari utilizzando una lista, così da poter andare a dormire presto. Il riposo non riguarda solo chi guida, ma anche i passeggeri: se tutti sono riposati, il livello di stress durante il viaggio sarà più contenuto.

Pianificare il percorso in anticipo è altrettanto importante. Verificare cosa indica il navigatore, inserire le proprie preferenze e le soste previste consente di affrontare il viaggio in modo più organizzato e lineare.

Durante il tragitto è inoltre consigliabile effettuare pause regolari. Le indicazioni suggeriscono una sosta di circa 20 minuti ogni due ore di guida oppure ogni 150-200 chilometri. La stanchezza alla guida è una delle cause più comuni di incidenti e si stima che sia responsabile diretta di circa il 30% dei casi.

Rifornimento e gestione dei consumi

Considerando l’aumento dei prezzi, pianificare le zone di rifornimento permette di individuare in anticipo le stazioni di servizio più convenienti lungo il percorso o quelle con vantaggi legati a carte fedeltà.

Per ridurre i consumi è consigliabile evitare traffico e code, mantenere una velocità costante, non sovraccaricare il veicolo, controllare la pressione degli pneumatici e viaggiare con i finestrini chiusi. Anche partire in giorni meno trafficati può contribuire a una guida più efficiente.

Creare playlist musicali aiuta a rendere più piacevole il viaggio, evitando distrazioni pericolose come l’uso del telefono o del lettore musicale alla guida. È utile prevedere anche giochi o attività per intrattenere i bambini durante il tragitto.

Prevenire il mal d’auto

Il mal d’auto è molto comune e può rendere il viaggio fastidioso, con nausea e vertigini; si stima che colpisca circa il 40% della popolazione. È importante adottare misure preventive per ridurne gli effetti.

Tra i consigli principali ci sono: assumere farmaci o rimedi naturali come zenzero o mela (previo consulto medico), mangiare leggero evitando cibi grassi o ricchi di carboidrati, riservare il sedile anteriore a chi soffre di nausea e guardare l’orizzonte. Inoltre, distrarsi con conversazioni o giochi, mantenere una buona idratazione e guidare con velocità moderata e movimenti fluidi contribuiscono a ridurre il malessere.