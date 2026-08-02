Viaggi in auto: i controlli da fare prima di partire per evitare guasti e rischi

L’estate è il periodo in cui l’automobile viene sottoposta agli sforzi maggiori: lunghe percorrenze, temperature elevate, traffico intenso e vetture cariche di bagagli. Secondo i dati diffusi da AsConAuto, fino al 6 settembre sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti sulla rete Anas e circa il 75% degli italiani raggiungerà la propria destinazione turistica in auto. Prima di partire, quindi, è consigliabile programmare un controllo completo della vettura presso un’officina qualificata, senza limitarsi a verificare carburante e pressione delle gomme.

I controlli indispensabili prima del viaggio

Il primo elemento da controllare sono gli pneumatici: pressione, profondità del battistrada, tagli, rigonfiamenti e usura irregolare possono compromettere stabilità e spazi di frenata. La pressione deve essere verificata a gomme fredde e adattata, quando previsto dal costruttore, al carico di passeggeri e bagagli.

È importante controllare anche pastiglie, dischi e liquido dei freni, oltre ai livelli di olio motore, refrigerante e liquido lavavetri. La batteria merita particolare attenzione se l’auto viene utilizzata poco o ha già alcuni anni. Da non dimenticare fari, indicatori di direzione, luci di stop e spazzole tergicristallo. Anche il climatizzatore dovrebbe essere verificato e, se necessario, sanificato: non serve soltanto a viaggiare al fresco, ma contribuisce a ridurre l’affaticamento del conducente e a mantenere una buona qualità dell’aria nell’abitacolo.

Preventivo scritto e ricambi: cosa chiedere all’officina

Quando si lascia la vettura in officina è utile domandare quali interventi verranno eseguiti, quali componenti saranno sostituiti e quale sarà il costo complessivo. Il consiglio è chiedere sempre un preventivo scritto, evitando di affidarsi soltanto ad accordi verbali, soprattutto per lavori articolati.

AsConAuto invita inoltre gli automobilisti a informarsi sulla tipologia di ricambi utilizzati. I Ricambi Originali sono progettati secondo le specifiche della Casa automobilistica e devono rispettare gli standard previsti per il veicolo. È comunque importante ricevere spiegazioni chiare sulle alternative disponibili, sulla provenienza dei componenti, sulle garanzie applicate e sulle differenze di prezzo.

Un’indagine commissionata da AsConAuto a GiPA, condotta su 1.000 automobilisti che si sono rivolti a officine indipendenti, evidenzia che quasi due clienti su tre non sono stati coinvolti nella scelta dei ricambi. Meno del 10% dichiara di aver ricevuto spiegazioni dettagliate, mentre al 63% non sono stati proposti preventivi alternativi.

Sicurezza e trasparenza proteggono anche il valore dell’auto

Una manutenzione eseguita correttamente riduce il rischio di fermarsi durante il viaggio, ma aiuta anche a conservare efficienza, affidabilità e valore residuo dell’automobile. Prima di lasciare l’officina è opportuno chiedere una descrizione degli interventi svolti, verificare che siano riportati in fattura e conservare la documentazione relativa a tagliandi, ricambi e riparazioni.

«Prima di affrontare un lungo viaggio è fondamentale verificare che il veicolo sia nelle migliori condizioni di efficienza. Ma altrettanto importante è sapere quali ricambi vengono installati sulla propria auto. La sicurezza passa anche dalla qualità dei componenti e dalla trasparenza delle informazioni ricevute», sottolinea Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto.

Il rapporto con l’autoriparatore deve quindi basarsi sulla fiducia, ma anche su domande precise. «Chiedere quali ricambi verranno utilizzati, ricevere spiegazioni sulle diverse opzioni e affidarsi a professionisti qualificati significa investire nella sicurezza della propria famiglia e nella durata della propria automobile», conclude Scarabel.

Fonte: AsConAuto; indagine AsConAuto-GiPA su 1.000 automobilisti italiani.