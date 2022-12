Autoclub festeggia i suoi primi 40 anni

Autoclub, concessionaria BMW di Modena fondata nel 1982, festeggia i suoi primi 40 anni di successi

Autoclub, concessionaria BMW di Modena, venne fondata nel dicembre 1982 da Antonio Barbieri, attuale proprietario, e inaugurata alla presenza del commendator Enzo Ferrari che ha certamente portato fortuna a questa dinamica società nominata da Infomotori Top Dealers Italia proprio per professionalità, passione ed attenzione verso la clientela che ricambia come testimoniano i loro giudizi sui Social.

” Oggi è un giorno speciale per la nostra azienda: Il 12 dicembre del 1982, all’età di 35 anni, inauguravamo la prima sede di Autoclub e oggi da quel giorno ne sono già trascorsi 40 .” Così parte il ricordo del fondatore ed attuale owner Antonio

Barbieri che quindi ricorda come ” La mia esperienza lavorativa nel settore dell’auto era iniziata all’età di 21 anni all’Alfa Romeo di Ravenna (la mia città natale) e poi all’Alfa Romeo di Modena (dove mi sono trasferito per motivi di cuore).

Appena arrivato in una città che non conoscevo, non è stato facile guadagnarmi la stima e la fiducia della proprietà, dei collaboratori e dei clienti. ”

Ed il 12 dicembre del 1982, iniziò l’avventura con la BMW e la neonata Autoclub. Sempre Barbieri rammenta che ” richiese tanta fatica e sacrificio dovendo anche essere capace di abbandonare pregiudizi e preconcetti portati dalle mie esperienze precedenti. Fu necessario e fondamentale avere fiducia e grinta ma tenendo conto anche, a volte, dei dubbi di altri. Misi la barra al centro e le cose presero un buon avvio. ” Ricordando quindi il sostegno “dei miei soci Vittorio, Annamaria e Francesco, che ringrazio ancora oggi per la fiducia che accordarono ad un giovane 35 enne senza esperienza imprenditoriale. Il 12 dicembre 1982 nacque la Nuova Concessionaria Autoclub Bmw a Modena e l’inaugurazione fu un grande successo e vi presero parte tutte le personalità più influenti del mondo modenese tra le quali il più famoso e significativo di tutti: Enzo Ferrari venne per portarci personalmente i suoi auguri e fu veramente di buon auspicio.

Il più preoccupato ero io naturalmente, ma con costanza e impegno ora siamo qui. Avevo 35 anni, avevo un sogno che nella città da cui provenivo sembrava utopia ma sopra ogni cosa avevo l’energia e la motivazione di chi poteva cogliere una complicata opportunità che gli avrebbe richiesto tutto e le sue energie e anche di più.

…Avrei tante altre cose da ricordare ma diventerebbe un romanzo.” Un bella storia di successo ma anche di sacrificio che accomuna tutti gli imprenditori di successo, specie nel campo della distribuzione automobilistica.

Ed ovviamente non si è mai soli in queste imprese ed infatti Barbieri lo ricorda desiderando ” ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a realizzare il mio sogno: In primis mia moglie Mariangela e i miei figli Andrea e Alessio.

La mia stima e la mia fiducia vanno a tutti quei collaboratori di ieri e di oggi che hanno contribuito in questi 40 anni a rendere solido e sicuro il Gruppo Autoclub con serietà, generosità e correttezza mantenendo un forte focus sullo sviluppo presente e futuro dell’Azienda. Un ringraziamento speciale va ai nostri clienti, che ci seguono anche con le nuove generazioni, alla BMW Italia che in questi 40 anni ci ha sempre sostenuto e accompagnato in uno sfidante processo di crescita continua.

Un grazie di cuore alla Citta di Modena, Capitale della Motor Valley, che ci ha accolto 40 anni fa con grande generosità e dinamismo.” Una bella storia che rappresenta una grande storia di intraprendenza , lungimiranza e coraggio ricordando che nel 1982 BMW non era ancora il marchio che conosciamo oggi e promuoverla e venderla a Modena negli Anni Ottanta significava aver compreso con molto anticipo che sarebbe divenuta gradualmente una dele pietre di rifeimento del segmento premium internazionale.

Infomotori.com non poteva non premiare, apprezzare e condividere tanto amore, coraggio e determinazione che caratterizzano tutti i nostri Top Dealers Italia: Benvenuto quindi nel Club!