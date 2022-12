Trivellato: Top Dealers Italia 2022

Luca Trivellato, titolare dell'omonima Concessionaria ha ricevuto dal cofondatore di Infomotori, Carlo Valente, il premio Top Dealers Italia 2022 per i risultati raggiunti nel primo secolo di attività (1922-2022) e per la costante visione proiettata al futuro tanto da essere stati i prima a sbarcare sul Metaverso come fra i primi Dealers in assoluto ad avere un sito Internet

All’interno del Convegno “Da Concessionario ad Agente, quali cambiamenti ed opportunità per gli operatori a partire dall’usato e servizi collegati” organizzato da Top Dealers Italia (progetto partito nel 1997 su Infomotori.com) in collaborazione con IEG che si è svolto sabato 3 dicembre in concomitanza del Salone Mondo Motori presso il quartiere fieristico di Vicenza.

Accanto alla consegna di 30 attestati consegnati ad altrettanti titolari o vertici apicali delle altrettante Concessionarie è stato consegnato un premio speciale alla Concessionaria Trivellato che proprio quest’anno festeggia il suo primo secolo di vita costellato di successi e grandi innovazioni.

Passione, emozione ed innovazione sono il filo costante del Gruppo Trivellato che lo ha contraddistinto in questo inteso secolo di vita che ha seguito tutte le innovazioni che hanno coinvolto l’automobile: dalla meccanica all’elettronica per poi passare dalla tecnologia endotermica a quella elettrica prestando fin dall’inizio grande attenzione al servizio verso la propria clientela che non si ferma alla sola vendita seguendolo passo passo nel post vendita con un’assistenza mirata alla massima soddisfazione.

In un secolo tutto è cambiato e Trivellato ha voluto essere sempre in prima fila per cogliere tutte le opportunità, senza trascurare l’amore per le competizioni che dopo 100 anni resta un pilastro del Gruppo attraverso la Scuderia Trivellato impegnata su diversi fronti che interessano anche la mobilità elettrica con la partecipazione al campionato Smart EQ dando spazio ad un giovane pilota minorenne a conferma della voglia di far emergere i talenti.

Un vero Top Dealers Italia (per ulteriori info visitate la pagina dedicata) con una strategia ben chiara e portata avanti con coerenza giorno dopo giorno con la capacità di apportare innovazioni continue senza compromettere la missione.

La tecnologia e le innovazioni sono sempre state un punto di forza di Trivellato tanto da essere state fra le prime Concessionarie ad entrare nel mondo digitale attraverso un proprio sito internet lanciato prima del Nuovo Secolo (praticamente in concomitanza con Infomotori e quindi fra il 1996 ed il 1997 che è stato sempre più evoluto sia sul versante offerta usato sia esperienziale fino a giungere ad essere la prima Concessionaria italiana ad entrare nel Metaverso!

I premi assegnati dalle giurie specializzate a Trivellato riempiono una grande bacheca nella quale troverà posto un Magnum di Franciacorta Limited Edition realizzato esclusivamente per il premio Top Dealers Italia dalla Cantina CORONEA che è stato consegnato a Luca Trivellato dal fondatore della stessa cantina, Andrea Bignotti.

Trivellato vanta anche un altro simpatico primato: nel 2017 è stata la prima concessionaria a ricevere il titolo Top Dealers Italia che oggi vanta circa un centinaio di concessionarie accomunate da una costante attenzione verso il cliente per il quale sviluppano servizi su misura che rendono la loro esperienza unica tanto da assicurare una fidelizzazione ben superiore alla media.

La mobilità sta cambiando ed è evidente che il ruolo dei Concessionari sarà sempre più importante essendo i veri consulenti della mobilità integrata che amplia la stessa offerta che va dalle due alle quattro ruote con una integrazione sempre più importante che richiede servizi sempre piu’ innovativi ed al contempo facili da utilizzare tenendo al centro dello scenario sempre l’uomo e la sua presenza fisica che la tecnologia può notevolmente aiutare ma mai sostituire.

Un bravo quindi a Luca Trivellato ed alla sua numerosa e qualificata squadra che ogni giorno dimostra quanto sia tuttora importante il ruolo del Concessionario che è il vero termometro del mercato.