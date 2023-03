Kia dona una Soul 100% elettrica attrezzata per il primo soccorso

Kia Italia, che collabora da tempo con il Comune di Rapallo, ha offerto una Kia Soul allestita per il soccorso avanzato

Kia Italia, da sempre molto attiva nel sociale e promotrice di iniziative sul territorio a favore delle comunità locali, ha donato una Kia Soul a trazione completamente elettrica, all’Associazione Volontari del Soccorso Sant’Anna di Rapallo.

La vettura è stata allestita per il soccorso avanzato e consentirà di raggiungere le persone in situazioni di emergenza con il massimo rispetto ambientale, grazie alla trazione 100% elettrica, caratteristica ancor più apprezzabile in un territorio come quello della riviera ligure estremamente delicato, cui si devono prestare attenzioni speciali.

“La nuova Kia Soul elettrica, attrezzata per le prime cure in loco, andrà a potenziare il parco mezzi della storica Associazione, molto attiva sul territorio, in particolare nel sostegno delle categorie più fragili della cittadina” spiega Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Italia.

La consegna della vettura è avvenuta nella splendida cornice della buca 9 del Circolo Golf e Tennis di Rapallo alla presenza dell’amministratore delegato di Kia Italia, Giuseppe Bitti, del vice sindaco della città ligure Pier Giorgio Brigati e della presidente dell’associazione Giorgia Brigati nonché del direttore del Circolo Fabrizio Pagliettini.