Nuova partnership societaria tra Horizon Automotive e il Gruppo Scarabel

Horizon Automotive, il primo mobility hub in Italia, continua la propria espansione geografica e inaugura il 2022 annunciando la nascita di una nuova filiale a Padova, in partnership societaria con il Gruppo Scarabel, con sede nel cuore della cittadella dell’auto per i brand Audi, Volkswagen, Seat, Cupra, Volkswagen Veicoli Commerciali, Aixam, Ducati.



Ieri, 11 gennaio, è stata infatti costituita a Padova la nuova società Horizon Automotive NE Srl, nata in joint venture con il Gruppo Scarabel, storica azienda automotive attiva sul territorio del Triveneto dai primi anni 70.

In allegato il comunicato stampa e la foto (in ordine da sx: Roberto Scarabel, Presidente di Horizon Automotive NE Srl; Stefano Odorici, Consigliere Delegato; Giovanni Rigoldi, Consigliere Delegato; Luca Cantoni, CEO del Gruppo Horizon Automotive e AD di Horizon Automotive NE Srl).