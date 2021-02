Marco Saltalamacchia nuovo presidente del Gruppo Koelliker

Il manager subentra nell'azienda leader nell’importazione e distribuzione di automobili a Roberto Giacobone che resta nel board di Koelliker Spa in qualità di consigliere

Marco Saltalamacchia è stato nominato nuovo presidente del Gruppo Koelliker, azienda leader nell’importazione e distribuzione di automobili da oltre 80 anni. Il manager subentra a Roberto Giacobone che resta nel board di Koelliker Spa in qualità di consigliere.

Nato nel 1936, Gruppo Koelliker è leader in Italia nell’importazione e vendita di automobili e guida il settore mettendo a disposizione dei marchi automobilistici competenze in grado di introdurli nei mercati e di supportarne lo sviluppo commerciale. Una realtà in continua crescita ed evoluzione che, ispirata dalla filosofia aziendale di misurarsi con sfide sempre nuove e guardare al futuro attraverso innovazione e professionalità, ha commercializzato oltre 1.800.000 veicoli di numerosi brand tra cui la giapponese Mitsubishi – di cui è importatore e distributore unico dal 1979 – e dal 2003 la coreana SsangYong. All’interno del Gruppo è presente inoltre la società Autotrade & Logistics, un team di esperti che opera da anni con le maggiori aziende del settore, assicurando un servizio di logistica dei veicoli all’avanguardia, un vero e proprio “Entrance Gate”.

Infine, l’esperienza maturata ha permesso di sviluppare la divisione Fleet Sales per la vendita e creazione di allestimenti specifici per Ministeri, Enti pubblici, Aziende e Grandi Gruppi Industriali. La presidenza verrà ora presa da Marco Saltalamacchia: nato a Roma nel 1961, sposato con due figli, Marco Saltalamacchia si è laureato in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università degli Studi di Palermo e si è diplomato al Master in Business Administration alla Scuola di Direzione Aziendale Bocconi di Milano. Forte di una lunga esperienza nel mondo automotive, la sua carriera in questo settore è iniziata nel 1991 nel Gruppo Renault dove ha ricoperto ruoli di responsabilità direttiva nelle aree commerciali, marketing e after-sales in Italia e in Germania, trasferendosi poi presso l’headquarter di Parigi per diventare Direttore Centrale per la definizione della strategia di sviluppo dei processi commerciali delle reti vendita nel mondo.

Nel 2001 è entrato nel Gruppo FCA dove è stato Fleet and Corporate Business Vice President e Presidente di FIAT Auto V.A.R. Spa Ha fatto poi il suo ingresso in BMW Italia nel 2002 dove ha rivestito il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato fino al 2006, anno in cui è diventato Senior Vice President Region Europe del Gruppo BMW. Negli ultimi dieci anni è stato Chief Commercial Officer di Natuzzi e ha fondato la GEMS Business & Investment Consulting, operante nei servizi di business advisory e consulenza strategica, attraverso la quale ha contribuito alla creazione di alcune iniziative, tra cui Doctor Hail Spa specializzata nei danni da grandine su auto. Inoltre, dal dicembre 2019 è anche Consigliere di Amministrazione di Italian Leather Group Spa e Italthierry Spa, joint venture paritetica fra Italian Leather Group e SAGE Automotive Interiors, realtà di riferimento dell’industria conciaria italiana per il mondo dell’arredo e dell’automotive.