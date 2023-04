Nel 2022 le vendite di veicoli elettrici su AUTO1.com sono aumentate del 50%

Nel 2022 sono stati venduti circa 18.000 veicoli elettrici su AUTO1.com. I primi 3 brand per vendite di EV su AUTO1.com nel 2022 sono stati Toyota, Tesla e Volkswagen

AUTO1.com, la piattaforma B2B per le auto usate più grande in Europa, ha effettuato un’analisi dei propri dati relativi al commercio di veicoli elettrici (EV) e ha condotto un sondaggio online su oltre 15.000 dealer partner. Nel 2022, AUTO1.com ha registrato una crescita di oltre il 50%, rispetto all’anno precedente, nelle vendite B2B di veicoli elettrici a batteria (BEV), ibridi plug-in (PHEV) e ibridi (HEV) e ha raggiunto quota 18.000 EV venduti, con un aumento di oltre 6.500 unità rispetto all’anno precedente. Questi numeri in crescita mostrano un trend di graduale diffusione dei veicoli elettrici anche nel mercato delle auto usate.

Il mercato dei veicoli elettrici (BEV, PHEV e HEV) continua a crescere. Nel 2022 i veicoli elettrici di nuova produzione hanno raggiunto una quota di mercato del 44% in Europa, rispetto al 38% dell’anno precedente, secondo i dati della European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA). “I trend che riscontriamo nel mercato del nuovo si riflettono puntualmente su quello dell’usato: le auto nuove di oggi sono infatti le auto usate di domani. In qualità di principale piattaforma europea di vendita all’ingrosso di auto usate, notiamo che i trend del mercato si riflettono naturalmente anche sulla nostra piattaforma.”, ha dichiarato Francesco Rocchi, Director Sales & Remarketing Italy di AUTO1 Group. “I veicoli elettrici si stanno diffondendo con volumi significativi nel mercato delle auto usate. Tramite AUTO1.com, i dealer hanno accesso al mercato europeo delle auto usate B2B e possono quindi contribuire alla trasformazione del settore. I commercianti di tutta Europa possono sempre avvalersi del nostro ampio stock, che include una quota crescente di auto elettriche usate.”

EV su AUTO1.com

Nel 2022, i primi tre brand per veicoli elettrici commercializzati su AUTO1.com sono rimasti sostanzialmente uguali al 2021: Toyota, Tesla e Volkswagen. Ma qualcosa è cambiato, invece, nella top 10 con Mercedes Benz che ha fatto un salto notevole dalla settima posizione del 2021 alla quarta del 2022. Renault è entrata nella top 10 nel 2022 (9° posizione) mentre Kia è scivolata al 10° posto. Il mercato dei veicoli elettrici è sempre più diversificato ma i nuovi player non sono ancora presenti nella top 10 di AUTO1.com.

Nel 2022, il 70% di tutti i BEV, HEV e PHEV commercializzati su AUTO1.com aveva un’età compresa tra uno e cinque anni. Circa il 30% di tutti gli EV commercializzati aveva un chilometraggio inferiore a 10.000 km. Questo evidenzia chiaramente come gli EV siano decisamente un “usato fresco”.

Nel 2022 un terzo dei veicoli elettrici commercializzati aveva un prezzo compreso tra 20.000 e 35.000 euro, mentre nel 2021 solo un quinto delle auto commercializzate rientrava in questa fascia. Solo il 15% di tutti i veicoli elettrici commercializzati sulla piattaforma nel 2022 aveva un prezzo inferiore a 10.000 euro. Questi risultati mostrano che nel 2022 i veicoli elettrici su AUTO1.com rientrano in una fascia di prezzo più elevata rispetto al 2021.

La domanda varia a seconda del Paese

AUTO1.com acquista e vende auto in oltre 30 Paesi europei. Il commercio transfrontaliero di veicoli elettrici su AUTO1.com ha raggiunto circa l’80% nel 2022, principalmente per le differenze nell’offerta, nella domanda e nella determinazione dei prezzi tra i vari mercati. Nel 2022, AUTO1.com ha registrato la domanda più alta di auto elettriche e ibride nei Paesi Bassi, in Finlandia e in Danimarca, esattamente come nel 2021, seguiti a ruota da Francia (+96% rispetto all’anno precedente) e Germania (+103% rispetto all’anno precedente). Ma è il Portogallo a registrare la crescita più importante in relazione alla domanda di veicoli elettrici su base annua nel 2022, con un aumento del 124%.

I volumi della domanda nei mercati sono correlati alla disponibilità dei punti di ricarica nei diversi Paesi. Secondo la mappa interattiva di ACEA, circa il 42% di tutti i punti di ricarica per veicoli elettrici è concentrato in due Paesi europei: Paesi Bassi e Germania. Inoltre, sono diversi gli incentivi per i veicoli elettrici che danno una spinta in più ai consumatori. Dataforce, società specializzata in ricerche di mercato, ha analizzato gli incentivi in tutta Europa evidenziando come i Paesi Bassi siano il Paese con il più alto ammontare di incentivi, seguiti da Francia e Germania.

Circa il 30% dei partner di AUTO1.com ha effettuato almeno una compravendita di veicoli elettrici nel 2022

Nei mesi di gennaio e febbraio 2023, AUTO1.com ha condotto un sondaggio online tra oltre 15.000 dei propri partner in merito agli EV commercializzati nel 2022 e alle loro aspettative per il 2023. Ecco le informazioni più importanti:

Circa il 30% dei partecipanti ha effettuato almeno una compravendita di veicoli elettrici nel 2022 (34% nel 2021) e quasi il 10% ha effettuato almeno 20 compravendite di veicoli elettrici (7% nel 2021).

Oltre il 40% prevede di effettuare una compravendita di almeno un veicolo elettrico nel 2023 (rispetto al 43% del 2021) e più del 10% dei partecipanti al sondaggio prevede di effettuare compravendite di almeno 20 veicoli elettrici nel 2023. Si tratta di un’aspettativa leggermente inferiore a quella del 2022 (12%).

Il 70%, tra grandi gruppi di dealer e concessionari, ha commercializzato almeno un veicolo elettrico nel 2022, rispetto al 25% dei dealer indipendenti. Il dato dei primi è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2021, mentre quello dei dealer indipendenti era più alto nel 2021 (31%).

“Nonostante alcune iniziali barriere nel trattare i veicoli elettrici usati, trattandosi ovviamente di un mercato nuovo e innovativo, contiamo che i dealer acquisiranno sempre più esperienza nella compravendita di questa tipologia di veicoli”, conclude Francesco Rocchi, Director Sales & Remarketing Italy di AUTO1 Group.

