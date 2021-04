I Carabinieri passano alle e-bike con la FIVE Trail Ultra

L'azienda bolognese FIVE ha messo a disposizione del gruppo Forestale dell'Arma dei Carabinieri una flotta di 60 bici elettriche a pedalata assistita, in arrivo entro la fine dell'anno

Da ottimo mezzo destinato all’utilizzo quotidiano e anche (perchè no?) a piccoli viaggi a strumento specifico sia per le operazioni urbane che per quelle fuori dai centri abitati in zone dai terreni sconnessi: ecco come si è trasformata la Trail Ultra dell’italiana FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici), e-bike a pedalata assistita che presto indosserà le “stellette” arruolandosi nel Gruppo Forestale dell’Arma dei Carabinieri.

L’azienda bolognese, infatti, ha recentemente stretto un accordo con “La Benemerita” per la fornitura entro la fine dell’anno di 60 biciclette Trail Ultra appositamente studiate per le operazioni del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, che saranno commercializzate grazie all’impegno congiunto con il marchio Italwin. Questo modello nascerà sfruttando la base di partenza della top di gamma trekking Trail Ultra “classica”, già provvista di un impianto di alimentazione con batteria agli ioni di litio da 630 Wh interamente Made in Italy a supporto del motore elettrico principale.

La scheda tecnica, infatti, parla di un’unità centrale di seconda generazione FIVE F90 da 90 Nm installata in un telaio in alluminio con forcella anteriore ammortizzata da 75 mm, pneumatici a impronta larga, freni a disco idraulici da 160mm (sia all’anteriore che al posteriore), cambio a 10 rapporti e display LCD multifunzione retroilluminato da 3,5 pollici installato sul manubrio. Una e-bike, quindi, adatta praticamente a qualsiasi tipo di terreno, dove impostare il livello di assistenza alla pedalata specifico tra i cinque a disposizione del conducente.

“È per noi un motivo di grande orgoglio aver realizzato questo prodotto in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che sceglie di puntare sulla mobilità elettrica attraverso la dotazione di un’e-bike interamente prodotta in Italia – ha commentato Fabio Giatti, AD del Gruppo FIVE – Siamo certi che la capillarità e la particolare applicazione nelle attività di tutela forestale di questi mezzi green potranno contribuire anche a diffondere la cultura dell’utilizzo della bici e della sostenibilità ambientale“.