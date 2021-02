Piemonte, prorogata la sospensione del blocco degli Euro 4 fino al 30 aprile

Il provvedimento è arrivato nelle scorse ore. La Regioneha specificato che tutti gli spostamenti dovranno essere motivati con l'autocertificazione

In Piemonte slitta ancora il blocco per le auto diesel Euro 4. A deciderlo è stata la Regione: fino alla fine dell’emergenza sanitaria, che da decreto ministeriale è fissata al 30 aprile, non entrerà in vigore il divieto di circolazione di questo tipo di vetture.

Il provvedimento, firmato nelle scorse ore dal governatore, Alberto Cirio, riguarderà oltre 410mila veicoli ed è comunque soggetto alle regole imposte dal DPCM in cui gli spostamenti sono previsti solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, per motivi di salute o per fare rientro rientro presso il proprio domicilio. La Regione Piemonte, inoltre, ha specificato che tutti gli spostamenti dovranno essere motivati con l’autocertificazione.