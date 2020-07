Traffico estate 2020: bollino nero per il weekend 7-9 agosto

Il Piano dei servizi per l'esodo estivo 2020 prevede il picco del traffico autostradale per il fine settimana del 7-9 agosto, con un 8 agosto da bollino nero

L’estate 2020 sta entrando nel vivo e gli italiani, dopo mesi di lockdown a causa della pandemia Coronavirus, hanno voglia di mettersi in viaggio per godersi anche solo qualche giorno di vacanza. Un desiderio, al momento, sicuramente attuabile, ma che nei prossimi fine settimana potrebbe comportare seri disagi alla normale viabilità autostradale.

In questo senso la Polizia di Stato ha presentato il Piano dei servizi per l’esodo estivo 2020, al fine di fornire le informazioni necessarie a tutti coloro che si metteranno in viaggio in questo periodo. Secondo i dati rilevati negli ultimi due mesi, il calendario attuale prevede che i weekend del 24-26 luglio e del 31 luglio – 2 agosto saranno contrassegnati dal “bollino rosso”, mentre il maggior volume di traffico sulla rete autostradale è ipotizzato per il successivo 7-9 agosto, con il tanto temuto “bollino nero” per la mattinata di sabato 8 agosto.

ESODO ESTIVO 2020: LE TRATTE PIÙ TRAFFICATE

Ma quali sono le direttrici maggiormente interessate dal traffico nei prossimi fine settimana? Secondo il Piano per l’esodo estivo, nella lista delle tratte soggette a rallentamenti figurano:

A22 , lungo l’intera percorrenza e in particolare in prossimità delle uscite per le località di montagna;

, lungo l’intera percorrenza e in particolare in prossimità delle uscite per le località di montagna; A4 , in uscita da Milano, tra Sommacampagna e l’allacciamento con l’A22, tra Padova e Quarto d’Altino, e più generalmente lungo l’intero tratto veneto e friulano fino alla Barriera di Lisert;

, in uscita da Milano, tra Sommacampagna e l’allacciamento con l’A22, tra Padova e Quarto d’Altino, e più generalmente lungo l’intero tratto veneto e friulano fino alla Barriera di Lisert; A6 , tra Torino e Savona

, tra Torino e Savona A8/A9 , in prossimità del confine di Stato con la Svizzera

, in prossimità del confine di Stato con la Svizzera A10 , tra Genova e Ventimiglia

, tra Genova e Ventimiglia A12 , tra Genova e Viareggio

, tra Genova e Viareggio A15, tra Parma e La Spezia

tra Parma e La Spezia A1 , tra Piacenza e il bivio con la A15, nel nodo bolognese e in quello fiorentino, tra Roma e Cassino e tra Caserta e l’allacciamento con la A30

, tra Piacenza e il bivio con la A15, nel nodo bolognese e in quello fiorentino, tra Roma e Cassino e tra Caserta e l’allacciamento con la A30 A3 , tra Napoli e Salerno

, tra Napoli e Salerno A14 , tra Bologna e Cattolica e tra Ancona e Vasto

, tra Bologna e Cattolica e tra Ancona e Vasto A30, tra l’allacciamento con la A1 e il raccordo Salerno-Avellino

tra l’allacciamento con la A1 e il raccordo Salerno-Avellino A23, in prossimità del confine di Stato con l’Austria dall’intersezione con la A4.

Le tratte di competenza ANAS maggiormente interessate dal traffico dell’esodo estivo sono invece le seguenti:

A2 , l’Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria

, l’Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria Statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria

A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia

Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia SS131 Carlo Felice in Sardegna

Strada statale 148 Pontina nel Lazio, particolarmente nei collegamenti tra Roma e il Garigliano

Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna

(SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna Versanti tirrenico e adriatico del Centro Italia, in particolare le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria) e SS16 Adriatica (Puglia, Abruzzo ed Emilia-Romagna)

(Lazio, Toscana e Liguria) e (Puglia, Abruzzo ed Emilia-Romagna) Raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine

SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia

del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia SS45 di Val Trebbia in Liguria

di Val Trebbia in Liguria SS26 della Valle d’Aosta

della Valle d’Aosta SS309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto.

ESODO ESTIVO 2020: LE CRITICITÀ IN LIGURIA, PIEMONTE E TOSCANA

Oltre ai disagi precedentemente citati, il Piano nazionale pubblicato dalla Polizia di Stato prevede anche diverse criticità in alcune regioni, che potranno essere interessate da un traffico particolarmente elevato. Per quanto riguarda la Liguria, il Piemonte e la Toscana, la presenza di cantieri per la messa in sicurezza di viadotti e gallerie lungo A10, A26, A7, A6 e A12 potranno essere accomunate da problemi alla circolazione, motivo per cui vengono suggeriti degli itinerari alternativi.

Per il traffico in ingresso dalla Francia o dal Nord-Ovest dell’Italia e in ingresso dal Confine di Stato di Ventimiglia (A10) fino all’interconnessione con l’A6, si consiglia di continuare a percorrere l’A6 per poi proseguire in A21, A1 e A15;

Per l’ingresso dal confine del Frejus si suggeriscono A32 – A21 – A1 – A15 – interconnessione con l’A12;

Per l’ingresso dal Monte Bianco si suggeriscono l’A5 – A26 – A21 – A1 – A15 – interconnessione con A12, o in alternativa A5 – A55 – A21 – A1 – A15 – interconnessione con A12;

Per il traffico in ingresso verso l’Adriatico e per l’ingresso dal Confine di Stato di Ventimiglia si consiglia di percorrere l’A10 fino all’interconnessione con l’A6 e, successivamente, A6 – A21 – A1 – A14;

Per il traffico da Ventimiglia verso le località del Nord-Est si suggerisce l’A10 fino all’interconnessione con l’A6, per poi proseguire su A4 o A21 a seconda della destinazione.

ESODO ESTIVO 2020: TUTTE LE ALTRE CRITICITÀ

Passando alle criticità nelle Marche, in Abruzzo, in Campania e in Puglia, Viabilità Italia sottolinea disagi alla circolazione in corrispondenza dei cantieri per la messa in sicurezza delle barriere bordo-ponte dei viadotti presenti in A14, A1 e A16: in ogni caso, fortunatamente, sarà assicurata la percorribilità su due corsia di marcia in entrambe le direzioni.

In Veneto, invece, sono presenti ben 13 cantieri sulla SS51 “di Alemagna”, volti ad interventi di potenziamento in vista dei Campionati del Mondo di Sci Alpino che si terranno in quel di Cortina nel 2021. Ma non è tutto: spostandoci poco più a Sud è attivo un piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre, dove sono presenti 27 cantieri lungo la strada statale 3 “Bis Tiberina” fra Emilia Romagna, Toscana e Umbria e 4 lungo la strada statale 675 “Umbro Laziale”. Sulla A19 Palermo-Catania, infine, saranno attivi altri 26 cantieri, per la riqualificazione della tratta in questione e per interventi di manutenzione straordinaria.