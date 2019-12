Anteprima prova Benelli Imperiale 400, caratteristiche e prezzo

La casa pesarese presenta questa nuova classic-bike, un modello elegante dallo stile retrò, con un forte richiamo all’heritage della casa del leoncino

Benelli Imperiale 400 – Mentre il nostro tester Gianluca Cuttitta è in sella per il nostro test in anteprima, vi sveliamo i primi dettagli della nuova arriva della casa di Pesaro.

In questi anni la “rinata” Benelli ha prodotto e commercializzato moto che sono state apprezzate dal pubblico, sia giovane, ma anche da quello più esperto, come la TRK 502 che ha conquistato importanti traguardi, con numeri importanti (in alcuni mesi del 2019 è stata la moto più venduta in Italia). C’è voluto del tempo, ma oggi Benelli è tornata ad essere una realtà importante, dimostrando che in Italia si possono anche realizzare moto in partnership con la Cina. L’ultima arrivata, che ci apprestiamo a provare è la nuova Imperiale 400.

Manubrio largo, ruota anteriore da 19’’ con cerchi in lega di alluminio e sella bassa: questi sono i tre ingredienti che saltano all’occhio al nostro primo contatto. Si tratta di una classic-bike per spiriti liberi, con un forte richiamo all’heritage della casa del leoncino e che si propone come un omaggio alla gamma Benelli-MotoBi, l’Imperiale 125, realizzata nel 1956.

L’innegabile attitudine vintage di questa nuova versione, conferma la reinterpretazione di uno storico modello di quella Benelli-MotoBi, nata dalla fusione tra Benelli e la casa MotoBi (che era nata originariamente con il nome Moto B). Una storia scritta proprio negli anni ’50 e ’60.

Promette di essere facile ed estremamente maneggevole, la Benelli Imperiale 400 di oggi ha infatti un telaio misto a doppia culla in tubi e piastre d’acciaio, compatto e resistente, che rende questa moto piacevole da guidare ed adatta guida di tutti i giorni.

Che siate alti, medi o bassi, la Imperiale 400 vi accoglierà in sella senza nessuna esitazione. È infatti compatta, con un interasse di 1.450 mm ed un altezza sella di 780 mm, ma la triangolazione con pedane e manubrio non la rende scomoda nemmeno per i più alti. Una volta accomodati sul sellino ci si accorge come polsi, gomiti e caviglie siano sempre ad angolazioni congeniali e mai estremi, tali da non imporre mai una postura innaturale. La ciclistica si completa con una forcella tradizionale con steli da 41 mm ed escursione da 121 davanti, mentre dietro un classico doppio ammortizzatore, con escursione da 55 mm.

Il sistema frenante della Benelli Imperiale 400, efficace ed equilibrato, è composto all’anteriore da un disco di 300 mm di diametro con pinza flottante a 2 pistoncini e da un disco di 240 mm con pinza a singolo pistoncino al posteriore, entrambi aiutati nella loro azione dall’ABS. Il peso è di 200 kg a secco, non pochissimi alla luce della piccola cilindrata, ma grazie ad un‘ altezza da terra ridotta, la Imperiale dovrebbe risultare facile anche negli spostamenti da fermo.

I cerchi da 19” all’anteriore e da 18’’ al posteriore, come detto sono a raggi con canale in lega di alluminio e calzano pneumatici di misura 110/90 e 130/80. Modaiola, come solo una modern classic sa essere, lo stile vintage di questa nuova due ruote di casa Benelli è confermato nel disegno del cruscotto analogico, con forme rotonde. Estremamente curati gli inseriti cromati, mentre il retrotreno è reso filante e pulito, con un design dello scarico entusiasmante, mentre il faro anteriore rotondo è tipicamente retrò, come il serbatoio a goccia da 12 litri, in grado di esaltare la vera essenza della nuova Benelli Imperiale 400.

Il motore è un monocilindrico 4 tempi, da 373,5 cc, raffreddato ad aria, con singolo asse a camme in testa ed alimentazione a iniezione elettronica, che promette il massimo contenimento dei consumi in qualsiasi condizione di guida. Eroga 20,4 cavalli, con coppia massima di 28 Nm a 3.500 giri. Discreto per l’utilizzo urbano, è in grado di accompagnarvi piacevolmente anche in gite fuori città.

Conclusioni e prezzo

A nostro giudizio la nuova Benelli Imperiale 400 non è una moto impegnativa, promette di essere ben bilanciata e quindi maneggevole nonostante il peso. Il suo target di riferimento è un pubblico sempre più attento al rapporto qualità / prezzo, che cerca un mezzo facile, pratico da usare e con dei costi di gestione contenuti. Dalla sua la Imperiale ha un look e finiture di livello ed il piacevole stile vintage.

La nuova Benelli Imperiale 400 è a listino a 3.990 euro e si può scegliere in tre colorazioni: rosso, nero e argento.

Restate sulle nostre pagine, per la nostra prova e le impressioni a caldo