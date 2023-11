APD Concept e CPx Explorer: la proposta Vmoto a EICMA 2023

Il brand sfrutterà la kermesse milanese per presentare al pubblico due novità assolute anteprime: APD Concept e CPx Explorer

Tra le protagoniste di dell’edizione 2023 di EICMA ci sarà anche Vmoto brand per il futuro: ritagliarsi uno spazio ben definito nel mercato della mobilità grazie a collaborazioni di prestigio e prodotti che sappiano unire qualità al top, design distintivo e identità ben definita. Il brand sfrutterà la kermesse milanese per presentare al pubblico due novità assolute anteprime: APD Concept e CPx Explorer.

Vmoto porta a EICMA 2023 due interessanti novità

A inaugurare EICMA 2023 in cava Vmoto sarà il lancio del concept APD, sviluppato in collaborazione con il prestigioso Centro Stile di Pininfarina. Con APD, Vmoto introduce un nuovo approccio alla progettazione dei propri veicoli, per la prima volta cimentandosi in uno scooter di grandi dimensioni il cui design è stato curato dai designer della firma piemontese avendo come primo riferimento l’aerodinamica. APD rappresenta il naturale proseguimento del percorso condiviso che Vmoto e Pininfarina avevano iniziato ad EICMA 2022 con la presentazione del primo vision concept, di cui sarà possibile rintracciare i principi e le ispirazioni nel nuovo scooter che sarà svelato la prossima settimana. Il claim stesso scelto da Vmoto per il lancio del concept APD, “The Power of The Air”, mira a sottolineare la cruciale importanza dell’aria e dell’aerodinamica nel processo creativo di questo modello, un’importanza che sui veicoli elettrici si ripercuote non solo sul design ma anche sulle prestazioni dinamiche e sull’autonomia dei motori e delle batterie.

Anche la seconda novità che Vmoto presenterà all’ottantesima edizione di EICMA si fregia di un nome prestigioso per il suo design. È infatti di C-Creative, lo studio di design guidato da Adrian Morton, già autore dello stile di Vmoto Stash e di alcune delle più rappresentative motociclette degli ultimi dieci anni, la firma posta in calce all’aggressivo ed iconico nuovo look di CPx Explorer, l’evoluzione del best seller di Vmoto CPx Pro. Sviluppato a partire dall’idea di “Endurance & Performance”, CPx Explorer sfrutta lo sviluppo che Vmoto ha compiuto sul CPx PRO – un modello di enorme successo, grazie alle sue prestazioni e alla straordinaria robustezza e autonomia. La grande differenza è però nel design: C-Creative ha infatti ripensato completamente il volto dello scooter, per renderlo ancora più affascinante ed aerodinamico. CPx Explorer può ora vantare un dinamismo nelle forme sconosciuto al suo predecessore.