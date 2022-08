Test Ride Askoll NGS3: bello, performante, sicuro e super silenzioso!

Gli scooter elettrici Askoll della gamma NGS, realizzati in collaborazione con Italdesign, sono disponibili in tre versioni con potenze e autonomie diverse. NGS2 e NGS3 sono dotati di retromarcia ed equipaggiati con un nuovo display digitale con modulo connettività e comunicazione Bluetooth multicolore. Li abbiamo provati nella sede Askoll di Vicenza dove sono stati ideati, progettati e realizzati a partire dal motore elettrico

Askoll, azienda vicentina leader nella produzione di veicoli elettrici Made in Italy, allarga la propria offerta con la gamma NGS, gli scooter a zero emissioni che si caratterizzano per un design moderno ed accattivante, ma anche prestazioni all’insegna del risparmio e della sicurezza. Fin dall’esordio la notevole esperienza nel campo dei motori elettrici ha reso Askoll la best in class del settore delle bici a pedalata assistita e soprattutto degli e-scooter. Mancava solo un po’ di pepe in più ed un tocco di maggior personalità che NGS” e soprattutto 3 oggi offrono soluzioni davvero interessanti che abbiamo voluto toccare con mano e soprattutto provare su strada lungo le strade vicino alla sede di Dueville in provincia di Vicenza ma con l’autonomia disponibile avremmo potuto spingerci fino a Padova o Verona!

Askoll gamma NGS: le caratteristiche

Gli scooter Askoll della gamma NGS, realizzati in collaborazione con Italdesign, sono rivolti ad un pubblico che ricerca un’estetica più tradizionale e prestazioni più grintose. Equipaggiati con una comoda sella biposto per una perfetta abitabilità, sono grandi, hanno uno scudo più protettivo e offrono sicurezza maggiore nella guida. Non solo una semplice scelta estetica, ma anche funzionale per garantire le più elevate prestazioni. NGS2 ha una potenza di 2.700 W, raggiunge i 45 km/h e ha un’autonomia massima di 87 km. Il suo motore elettrico brushless Askoll ad alta efficienza energetica è alimentato da due batterie agli ioni di litio con una capacità complessiva di 2.800 Wh e 7,6 kg di peso ciascuno. La frenata è assicurata da freni a disco da 190 mm di diametro all’anteriore e al posteriore. NGS2 è disponibile nella versione 1.4 con un solo pacco batteria, la stessa qualità e le stesse prestazioni ma con un’autonomia fino a 42 km ad un prezzo più conveniente.

Maggiori le prestazioni di NGS3, il motore da 2.700 W consente di raggiungere una velocità massima di 66 km/h e garantisce un’autonomia fino a 87 km. Il motore elettrico brushless Askoll ad alta efficienza energetica è alimentato da due pacchi batteria agli ioni di litio con una capacità complessiva di 2.800 Wh e 7,6 kg di peso per pacco batteria. L’impianto frenante con sistema CBS garantisce la massima sicurezza, in qualsiasi condizione di utilizzo. In tutti i modelli della gamma NGS i cerchioni, dal nuovo design grintoso, montano degli pneumatici che all’anteriore diventano di 90 / 80 – 16” e al posteriore 110 / 10 – 16” che garantiscono più trazione, più stabilità e maggiore aderenza in curva. NGS2 e NGS3 sono dotati di retromarcia ed equipaggiati con un nuovo display digitale con modulo connettività e comunicazione Bluetooth multicolore.

Lo schermo ha una configurazione orizzontale e si potrà scegliere tra cinque diverse colorazioni per la retroilluminazione. Le dimensioni del display da 5,5 pollici e la nuova disposizione delle informazioni lo rendono ancora più funzionale e leggibile. Le batterie estraibili si ricaricano facilmente da qualsiasi presa elettrica direttamente dallo scooter o, estraendole e collegandole all’apposito caricabatteria.

Su strada è un vero piacere: la Tesla degli e-Scooter!

Allacciato il casco ed acceso i fari, siamo partiti belli incuriositi avendo potuto prima di salire in sella vedere la stessa catena di montaggio della gamma NGS: un vero concentrato di tecnologia a partire dalla creazione dei pacchi batterie in un reparto degno della NASA con le stesse attrezzature ideate e prodotte dalla Askoll che ci ha rivelato che in questa strategica area sono presenti solo donne altamente specializzate che con l’ausilio di robot evoluti preparano pacchi batterie ad elevata efficienza con controlli automatizzati persino sul perfetto bilanciamento di tutte le pile a stilo che fanno poi la differenza per efficienza e durata testimoniata dall’uso stressante a cui sono sottoiposti gli e-scooter Askoll che sono assai apprezzati dalle maggiori società europee di delivery e sharing.

Su strada ci siamo subito innamorati della silenziosità e progressione tanto che il NGS3 potrebbe essere uno scooter marchiato Tesla per la sua superiorità tecnologica che si apprezza nel sottosella e soprattutto sfruttando tutta la coppia disponibile che il telaio gestisce in piena sicurezza assicurando una sensazione di pieno controllo e sicurezza. Tanta energia deve essere domata e quindi le asperità del terreno, buche incluse. sono ben gestite al pari delle frenate grazie ad un impianto decisamente generoso. La famiglia NGS nasce infatti sia per i privati sia per lo sharing e delivery e quindi comfort, sicurezza, economia di gestione ed affidabilità sono delle doti basilari che trovate a piene mani in questi mezzi italiani.

Lo spazio per due persone è ampio, al pari della facilità con cui ci si trova subito a proprio agio, necessaria su un mezzo destinato anche al noleggio breve e che quindi deve subito armonizzarsi con qualsiasi tipo di pilota: dal neofita al super esporto.

Autonomia impressionante, ricarica sia con la spina sia con l’asportazione della doppia batteria che consentono quindi di andare ovunque senza ansie da ricarica: dal mare, ai laghi e dalle colline fino ai monti anche se la città resta il suo terreno preferito e neppure il pavè e i sanpietrini lo mettono a disagio.

Prezzi Askoll NGS3 e NGS2

Siamo certi che con la gamma NGS ed il 3 in particolare, Askoll beneficerà di una positiva accelerazione in termini di vendite e fatturato segnalando che i prezzi della gamma offrono un value for money molto interessante se pensiamo alla tecnologia ed ai contenuti offerti. NGS2 1.4 è infatti in vendita al prezzo di 3.690 euro, NGS2 2.8 a 4.490,00 euro e NGS3 2.8 a 4.790,00 euro.

Sicuramente uno scooter elettrico che merita di essere provato: il silenzio vi conquisterà!