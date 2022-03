Autostrade: sconto sui pedaggi per chi va in moto

L'AD di Autostrade per l’Italia, Roberto Tommasi: "Stiamo lavorando alla rimodulazione del pedaggio. Serve una rete con le infrastrutture necessarie a riconoscere il veicolo e applicare la tariffa più adatta che sia una moto o un camion"

Buone notizie in arrivo per chi utilizza la propria moto anche in autostrada. Nei prossimi mesi, infatti, potrebbero arrivare degli sconti che alleggeriscano le tariffe per gli amanti delle due ruote, fino a ora trascurati quando si è trattato di stabilire i criteri di pagamento.

Autostrade: vantaggi in vista per le due ruote

A dirlo è l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tommasi: “Stiamo lavorando alla rimodulazione del pedaggio, anche per le moto. Serve una rete con le infrastrutture necessarie a riconoscere il veicolo e applicare la tariffa più adatta che sia una moto o un camion“. Intervenuto alla Commissione Trasporti della Camera, Tommasi ha specificato anche come funzionerà l’iniziativa del cashback: “Si tratta della prima iniziativa a livello europeo che modula il pedaggio in funzione del traffico. La attiveremo a partire dal 15 marzo una sperimentazione dove l’utente non deve più fare la foto del biglietto di uscita, ma basterà la lettura della targa e l’utente avrà immediatamente la notifica della modulazione del pedaggio. Siamo partiti da numeri relativamente piccoli, oggi abbiamo l’ambizione di avere 250mila download, a partire dal prossimo mese ulteriori 750mila utenti, quelli dei mezzi pesanti, potranno usufruire dello sconto, quindi un milione di utenti potranno usufruire del cashback“.

Il pagamento dei pedaggi autostradali per le moto è argomento di scontro ormai da anni tar i motociclistici italiana e le istituzioni. La legge, infatti, prevede che moto e auto paghino lo stesso pedaggio in virtù della regola degli assi del veicolo, senza considerare il numero di ruote, il peso, le dimensioni e le emissioni. L’unica riduzione possibile oggi è quella che offre Telepass con la tariffa “Family”, che sconta il pedaggio del 30% se nella rosa delle targhe associate al servizio c’è anche una moto. Speriamo che le cosa possano presto cambiare.