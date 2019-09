Beta lancia sul mercato la nuova RR Racing

La nuova BETA RR Racing MY 2020 dispone infatti di tutte quelle caratteristiche che hanno permesso a Steve Holcombe e Brad Freeman di primeggiare nel panorama mondiale dell’enduro nel corso degli ultimi anni, conquistando titoli a ripetizione. La gamma si compone di ben 7 modelli: 125, 250, 300 cc 2T e 350, 390, 430, 480 cc 4T

Arriva la versione pronto gara della nuova generazione Enduro Beta svelata a luglio. Gli ingegneri Beta si sono pertanto concentrati sullo sviluppo di un setting di alto livello e sull’utilizzo di tutti quei dettagli, estetici e funzionali, che consentono di ottenere una riduzione del peso e una maggiore praticità durante le varie situazioni di gara. Sarà disponibile ne concessionari da ottobre.

Nuova Beta RR Racing: com’è fatta

La nuova BETA RR Racing MY 2020 dispone di tutte quelle caratteristiche che hanno permesso a Steve Holcombe e Brad Freeman di primeggiare nel panorama mondiale dell’enduro nel corso degli ultimi anni, conquistando titoli a ripetizione. Le caratteristiche che differenziano la gamma RR Racing My 2020 dalle rispettive versioni standard sono la nuova forcella a molla KYB, caratterizzata da un design a cartuccia chiusa, ben nota nel mondo enduro essendo da anni leader nel settore; L’ammortizzatore ZF da ø 46 mm con nuova taratura, col setting ulteriormente affinato consente di sfruttare al massimo le caratteristiche del nuovo telaio e le piastre sterzo anodizzate nere. La stretta collaborazione tra Beta e Kayaba ha portato alla creazione di un prodotto ad hoc, contraddistinto dal nuovo disegno dei piedini e dalle tarature espressamente dedicate ai modelli RR. La presenza inoltre delle parti interne anodizzate riduce al minimo l’attrito di scorrimento, mentre le consuete regolazioni della compressione e del ritorno consentono di trovare sempre il setting ottimale. La forcella Kayaba garantisce quindi un ottimo funzionamento in tutte le condizioni di utilizzo, massima affidabilità e grande facilità di messa a punto, il tutto unito ad una importante riduzione di peso (0,5 kg più leggera rispetto al My 2019).

Rispondendo alle richieste dei piloti, sempre più esigenti in termini di leggerezza, il reparto R&D Beta ha deciso di rinunciare anche quest’anno all’utilizzo del miscelatore automatico, per ridurre al minimo il peso della moto. Le RR Racing 2T MY 2020 necessitano quindi del pre-mix olio/benzina, caratteristica che contribuisce ad accentuare l’indole racing di questa versione. Ricchissima la lista della componentistica dedicata: perno ruota anteriore ad estrazione rapida, fondamentale per risparmiare secondi preziosi in gara, in quanto velocizza le operazioni di riparazione dello pneumatico; paramani Vertigo; Pneumatici Metzeler Six Days, una garanzia nel fuoristrada (on a caso sono i più utilizzati nelle competizioni Enduro di alto livello, nonché pluricampioni del mondo con Steve Holcombe); pedane poggiapiedi in ergal nere che grazie all’ampia superficie di appoggio ed ai pins in acciaio, garantiscono un grip ottimale in ogni situazione; corona con anima in alluminio anodizzato e dentatura in acciaio; tendicatena in ergal rossi; sella racing con taschino portadocumenti; leva cambio e pedale freno posteriore anodizzati neri; tappo olio cambio, tappo olio motore e tappo filtro olio in alluminio anodizzato rosso; grafiche racing ed adesivi cerchi rossi; un nuovo impianto elettrico più performante, con capacità di ricarica della batteria incrementata (solo 4T) e la muova espansione scarico: migliora la prestazione su tutto l’arco di utilizzo, in particolare ad alti rpm, dove fornisce un maggiore allungo (solo 125 2T).