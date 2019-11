BMW Motorrad Concept R 18: il prototipo custom della casa tedesca ad Eicma 2019

Assieme all'inedita R 18/2, BMW Motorrad ha presentato di nuovo ad Eicma 2019 il suo primo Concept R18, una Custom Bike in stile anni '60 con motore Boxer

L’essenza del motociclismo secondo BMW Motorrad: questo è il giudizio della Casa dell’Elica nei confronti del Concept R18, presentato al Salone Eicma 2019 dopo essere già stato protagonista al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, che si è tenuto a maggio sul Lago di Como. Si tratta di una Custom dalle linee minimaliste, dotata di quel motore bicilindrico Boxer da 1800cc che rappresenta un grande classico della tradizione tedesca.

Lo stesso che equipaggia anche il nuovo Concept R 18/2, svelato in parallelo al Salone di Milano come nuovo esercizio di stile che, al contrario, si differenzia per essere una cruiser moderna e sportiva, ponte di collegamento tra la storia e il futuro della Casa dell’elica.

BMW MOTORRAD CONCEPT R 18: MOTORE IMPONENTE, COME DA TRADIZIONE

Uno dei punti di forza della nuova BMW Motorrad Concept R 18 è il suo motore, un boxer bicilindrico da 1800cc che ricorda molto da vicino gli storici propulsori che la Casa tedesca produceva verso la fine degli anni ’60. Rispetto a questi, però, mette in luce una serie di tecnologie che fanno parte dell’era moderna, come il blocco motore e la trasmissione in alluminio con microsfere di vetro, il doppio carburatore Solex, il sistema di raffreddamento ad aria/olio e l’albero di trasmissione cromato a vista che collega la ruota posteriore.

BMW MOTORRAD CONCEPT R 18: IL MINIMO INDISPENSABILE

A livello di ciclistica, la BMW Motorrad Concept R 18 propone un telaio a culla che, assieme al serbatoio a goccia in vernice nera, definisce delle proporzioni davvero equilibrate: entrambi seguono una linea comune che parte dallo sterzo fino alla ruota posteriore (da 18”, in contrapposizione all’anteriore da 21”) e che definisce una sinuosità e un’eleganza senza precedenti.

Con una linea estetica che tende al minimo indispensabile per mettersi in sella e godersi il viaggio, la Concept R 18 spicca anche per la sua assoluta cura nei dettagli: la tonalità scelta è il nero, ben visibile su serbatoio e steli forcella, che si contrappone a linee bianche e a un colore oro giallo che dona brillantezza a tutta la struttura. Ispirato agli anni ’50, infine, l’aspetto della sella e dei fari, quest’ultimi realizzati a forma di U con tecnologia full LED.