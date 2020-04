BMW R 18, la nuova cruiser tedesca

La BMW R18 monta un motore Boxer bicilindrico a quattro tempi da 1.802 cc capace di erogare una potenza massima di 91 CV. Lo stile da classic coincide con un pacchetto elettronico di tutto rispetto che comprende anche l'ASC, controllo di coppia di trascinamento MSR. Tra gli optional troviamo la retromarcia assistita e il sistema Hill Start Control per facilitare la partenza in salita

Si chiama BMW R18 la nuova cruiser tedesca che sogna gli States grazie a una linea che strizza l’occhio al mondo delle custom e un potente motore 1.800 cc che sembra fatto apposta per essere impegnato sulle grand distanze che caratterizzano le strade oltre oceano.

Nuova BMW R18: le caratteristiche

Grazie alla nuova BMW R18, la casa tedesca fa il suo ingresso nel mondo delle cruiser e per l’occasione dalle penne dei designer teutonici è uscita una moto in grado di evocare il fascino delle foto americane. Il punto di forza è il motore Boxer bicilindrico a quattro tempi raffreddato ad aria/olio con due alberi a camme posizionati da 1.802 cc capace di erogare una potenza massima di 91 CV e 4.750 giri/min e coppia massima di 158 Nm è già disponibile a 3.000 giri/min. Da 2.000 a 4.000 giri/min. Il “Big Boxer” è racchiuso in un telaio in acciaio a doppia culla. Tra le caratteristiche della R18 si sono la forcella telescopica con steli da 49 mm (un sistema di sospensione centrale montato direttamente con ammortizzazione progressivo e precarico della molla regolabile) e gli elementi delle sospensioni che sono volutamente privi di opzioni di regolazione elettronica.

L’impianto frenante è costituito da un doppio disco freno all’anteriore e un singolo disco freno al posteriore, insieme a pinza fissa a quattro pistoncini. Lo stile da classic, però, coincide con un pacchetto elettronico di tutto rispetto che comprende anche l’ASC (Automatic Stability Control) escludibile e il controllo di coppia di trascinamento MSR. Le modalità di guida a disposizione del pilota sono tre, “Rain”, “Roll” e “Rock”. Tra gli optional troviamo la retromarcia assistita e il sistema Hill Start Control per facilitare la partenza in salita.

Nuova BMW R18: quanto costa

La nuova BMW R18 vanta anche una lunga lista di accessori originali BMW e altri firmati da grandi brand come Roland Sands Design, Mustang Seat e Vance & Hines che ne permettono una customizzazione su misura. La moto è già in vendita presso i concessionari della rete a un prezzo chiavi in mano di 22.990 euro.