Bst HyperTek: Terblanche firma una nuovo moto elettrica

Pierre Terblanche fa disegnato per Bst HyperTek una naked futuristica con un propulsore Dhx Hawk da 108 cavalli e 120 Nm di coppia. La moto ha un sistema di ricarica rapida del pacco batterie da 4.75 kWh che in appena 30 minuti fornisce energia sufficiente per aver un’autonomia di circa 300 chilometri

Futurismo e spirito green si incontrano nel progetto di Bst HyperTek e Pierre Terblanche, il designer che ha firmato tanti progetti Ducati nel corso della sua lunga carriera, soprattutto a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, tra successi clamorosi e altri modelli meno apprezzati. Poi sono arrivare le collaborazioni con Confederate, Norton, Piaggio e Royal Enfield. Ora, la matita sudafricana ha realizzato il progetto di una moto elettrica davvero originale.

Bst HyperTek e Terblanche realizzano una naked futuristica

L’ultima creazione di Pierre Terblanche è stata con Bst HyperTek e ha portato alla creazione di una moto elettrica presentata durante l’ultima edizione di EICMA. Siamo davanti a una naked futuristica a zero emissioni che lo stesso Terblanche ha definito come il suo miglior lavoro. Spinta da un propulsore Dhx Hawk da 108 cavalli e 120 Nm di coppia, la HyperTek ha un sistema di ricarica rapida del pacco batterie da 4.75 kWh che in appena 30 minuti fornisce energia sufficiente per aver un’autonomia di circa 300 chilometri.

Il peso è di soli 205 chilogrammi (pochi per una moto elettrica) anche grazie all’adozione in grande misura della fibra carbonio. A colpire, però, è soprattutto la linea e ovviamente l’idea che accompagna il progetto. L’inizio della produzione di questa Bst dovrebbe avvenire entro i prossimi 18 mesi, anche se il numero di mezzi effettivamente realizzati dovrebbe essere piccolo. Insomma, sarà una moto per pochi, anche nel prezzo che dovrebbe essere intorno ai 70 mila euro circa.