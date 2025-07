Moto in promozione: sconti e finanziamenti Husqvarna, KTM e GASGAS per tutto luglio

Luglio è il mese giusto per acquistare una nuova due ruote, grazie alle promozioni ufficiali attivate da Husqvarna, KTM e GASGAS. Fino al 31 luglio 2025, i tre marchi offrono bonus fino a 4.000 euro, finanziamenti a tasso zero e piani di pagamento differito, sia su modelli 2025 che 2024. Un pacchetto di offerte che riguarda le principali categorie del mondo off-road, naked, adventure e trial.

Husqvarna: fino a 2.500 euro di vantaggi e cash plan a tasso zero

Con la campagna “Accelera e risparmia con stile”, Husqvarna propone fino a 2.500 euro di sconto, a seconda del modello e dell’anno:

Enduro : 1.000 € su gamma FE MY25, 1.500 € su FE MY24

Motocross : 1.000 € su TC e FC MY25, 1.500 € su TC e FC MY24

Travel : 1.000 € su Norden 901 e versione Expedition MY24

Naked: da 1.000 € (Vitpilen/Svartpilen 125) fino a 2.500 € (Svartpilen 801 MY24/25)

Cash plan “Cogli l’attimo”: con un acconto del 50%, il saldo si può posticipare di 12 mesi a TAN 0% (24 mesi per Svartpilen 801). Inclusi modelli come Vitpilen/Svartpilen 125-801, TE/FE, Norden 901, 701 Enduro e Supermoto.

Finanziamenti Husqvarna Finance con TAN 0% su gran parte della gamma (fino a 36 mesi), e TAN agevolati 2,95% o 7,95% su altre categorie. Attivo anche il programma Start Now con Valore Futuro Garantito.

KTM: bonus fino a 4.000 euro e paghi tra uno o due anni

La promozione “Apri di più. Spendi di meno” permette di ottenere fino a 4.000 euro di sconto:

Enduro : da 1.000 a 1.500 € su EXC-F MY25 e MY24

Motocross : 1.000 € su SX/SX-F MY25, 1.500 € su MY24

Naked : 700 € su 125/390 Duke, 2.500 € su 1390 Super Duke R

Sports Tourer : 2.500 € su 890 SMT, 4.000 € su 1290 Super Duke GT

Travel: vantaggi fino a 2.500 € su 1290 Super Adventure R/S

Cash plan “Take It Easy” (saldo a 12 mesi, TAN 0%) e “Parti Facile” (saldo a 24 mesi, TAN 0%) disponibili su numerosi modelli, tra cui DUKE, ADVENTURE, SMT, RC e EXC.

Anche per KTM disponibili finanziamenti agevolati su tutta la gamma: TAN 0% su modelli fino a 7.000 € o 10.000 €, TAN 2,95% per le gamme off-road, TAN 7,95% fino a 72 mesi per chi desidera rate più lunghe.

Presente il piano Start Now con Valore Futuro Garantito.

GASGAS: sconti fino a 2.000 euro e offerte dedicate a trial ed enduro

Con la promo “Full Gas. Full Fun”, GASGAS propone sconti fino a 2.000 euro su tutta la gamma:

Enduro : 1.500 € (MY25), 2.000 € (MY24) su EC F

Motocross : stesso schema di sconti su MC e MC F

Trial: 1.500 € (MY24), 1.000 € (MY25) su TXT RACING e TXT GP

Cash plan “No Stress”: acconto al 50% e saldo dopo 12 mesi (TAN 0%) su EC, EC F, SM 700 e ES 700.

Finanziamenti GASGAS Finance con TAN 0% fino a 36 mesi su modelli MC-E, TAN 2,95% su EC, MC, TXT, e TAN 7,95% su tutta la gamma per durate fino a 6 anni. Attivo anche qui il programma Start Now con Valore Futuro Garantito.

Un’occasione da cogliere entro il 31 luglio

Tutti e tre i marchi offrono vantaggi concreti per chi desidera una nuova moto, con promozioni valide solo fino al 31 luglio 2025. Le formule Cash Plan e Start Now permettono acquisti flessibili e personalizzati, mentre gli sconti diretti sul prezzo di listino raggiungono cifre mai viste, fino a 4.000 euro.