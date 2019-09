Dainese organizza un weekend al ranch insieme a Valentino Rossi

Il mitico ranch di Valentino Rossi, un luogo diventato leggenda dove si allenano i grandi campioni di domani, apre le porte per un giorno e dà la possibilità di partecipare al Champions Training Camp con Luca Marini e Franco Morbidelli. Un’occasione senza precedenti, offerta in esclusiva da Dainese, per vivere in compagnia del Dottore e del suo staff un’esperienza unica fra moto, storia e sterrati.

Un weekend al ranch insieme a Valentino Rossi

Dopo il successo dei format Riding Masters a Misano e Franciacorta, Weekend Master Mugello ed Expedition Master Iceland, Dainese aggiunge un nuovo capitolo al progetto Experience: VR46 Ranch Experience, una giornata indimenticabile a Tavullia, il cuore della terra dei motori. La Dainese Experience al Ranch VR46 partirà la sera del 27 settembre. Il ritrovo è previsto direttamente presso l’hotel dove i partecipanti pernotteranno prima della giornata al Ranch. La giornata del 28 settembre comincerà con la visita al museo di Marco Simoncelli a Coriano, luogo che raccoglie emozioni e memorabilia del campione del mondo 250 del 2008. Attraverso una galleria di fotografie inedite, teche che mostrano l’abbigliamentooriginale di Marco e le sue moto, sarà possibile ripercorrere la carriera di un pilota rimasto nel cuore di tutti. La seconda tappa della giornata prevede la visita alla sede della VR46, l’azienda fondata da Valentino Rossi che lo ha reso, oltre che uno tra i più grandi piloti di tutti i tempi, un imprenditore di successo.

I partecipanti avranno la possibilità di pranzare immersi nella splendida cornice del ranch e delle colline marchigiane. A seguire, il Champions Training Camp, una sessione dedicata con Luca Marini e Franco Morbidelli per scoprire i segreti della preparazione di un pilota professionista. Ma sarà il pomeriggio il momento clou dell’Experience, quando si accenderanno i motorie prenderà il via il consueto allenamento dei campioni della VR46 Riders Academy, guidati dal loro mentore Valentino. Tutti gli ospiti potranno assistere alle sessioni di flat track da bordo pista, ascoltare i consigli del Dottore e gli scambi di opinioni tra i piloti, osservando in prima persona tutte le fasi di un pomeriggio di allenamento in piena regola. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione del sito Dainese.