Damon Hypersport: la moto elettrica da record prova a conquistare l’Europa

La Damon Hypersport ha un motore elettrico in grado di erogare una potenza massima di 200 CV. La velocità di punta tocca i 320 km/h, tanti quanti i km di autonomia garantiti dal pacco batterie da 20 kWh. I prezzi variano da 15.000 a 35.000 euro.

Forse è presto per dire che le moto elettriche siano il futuro delle due ruote, ma quello che è certo è che si stanno moltiplicando i marchi alla conquista del mercato europeo. Il brand canadese Damon si gioca le sue carte con una supersportiva da record anche se a zero emissioni.

Damon Hypersport: una supersportiva da record ma a zero emissioni

Si chiama Hypersport il modello con cui Damon, casa canadese esperta nella produzione di moto elettriche, ha deciso di provare a ritagliarsi un posto importare nel mercato al di qua dell’Oceano. Presentata in occasione della passata edizione del Ces di Las Vegas, Damon Hypersport ha sopruso tutti per i pacchetto tecnologico di altissimo livello con tanto di sistema CoPilot sviluppato in collaborazione con BlackBerry (con radar, telecamere e sensori in grado di monitorare lo spazio attorno al veicolo) e sistema di raccolta dati in cloud attraverso una scheda 5G.

Questo modello, come indica il nome, è stato pensare per avere prestazioni di altissimo livello. Il motore è in grado di erogare una potenza massima di 200 CV e una coppia massima di 200 Nm; l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa tre secondi e la velocità di punta tocca i 320 km/h, tanti quanti i km di autonomia garantiti dal pacco batterie da 20 kWh (con un sistema di ricarica che permette di avere l’80 per cento dell scarica in 45 minuti). A livello di ciclistica, si deve sottolineare la scelta di adottare sospensioni Ohlins e impianto frenante Brembo. Jay Giraud, amministratore delegato di Damon, raggiunto dai colleghi di Businesswire, ha parlato così del progetto: “Per Damon, l’Europa è una straordinaria opportunità di mercato: miriamo a essere all’avanguardia nella mobilità elettrica, nella tecnologia e nella sicurezza. Ci aspettiamo di vedere una maggiore domanda in Europa per le moto Damon ordinate rispetto al Nordamerica. Con il mercato europeo che sta rapidamente passando ai veicoli elettrici siamo certi che il continente sarà uno sbocco fondamentale per Damon“.

Damon Hypersport: quanto costa

Damon Hypersport sarà disponibile in quattro versioni (SE, HS, SX E Premier): i prezzi variano dai circa 15.000 euro del modello base, fino ai 35.000 del top di gamma.