Ducati: arriva il pacchetto accessori Racing per la Panigale V4

Ducati propone ai suoi appassionati un pacchetto di accessori Racing Panigale V4 dedicato a tutti coloro che vogliono trasformare la supersportiva di Borgo Panigale e renderla ancora più unica e performante per l’uso in pista. Contenuto all’interno del ricco catalogo Ducati Performance, il pacchetto – che contiene accessori studiati per garantire il massimo della performance, alleggerire il peso ed esaltare il look tipicamente racing della Panigale V4 – è stato disegnato dal Centro Stile Ducati e realizzato in collaborazione con importanti aziende del settore.

La Panigale V4 diventa ancora più aggressiva col pacchetto accessori Racing

Il pacchetto accessori Racing dedicato alla Ducati Panigale V4 propone gruppo scarico completo, carene pista inferiori e superiori, cupolino maggiorato, cover forcellone, protezione in carbonio per carter alternatore, cover fori specchi, set rimozione portatarga, set cover telaio, pinna catena in carbonio, protezione leva freno, adattatore protezione leva freno, adesivi laterali antiscivolo per serbatoio. Il gruppo scarico è stato sviluppato dai tecnici di Ducati Corse, in funzione dello scarico montato sulla Panigale V4 R, la moto di Chaz Davies e Scott Redding, protagonista del mondiale Superbike. Ogni singolo componente dell’impianto è realizzato in una speciale lega di titanio che consente un notevole risparmio di peso, oltre ad essere particolarmente resistente alle alte temperature. Il gruppo di scarico migliora sensibilmente il rapporto peso-potenza di Panigale V4 e Panigale V4 S, già un preciso riferimento tra le supersportive di questo segmento. Il set di carene, cupolino e cover fari, è realizzato in materiale plastico non verniciato di ottima qualità che garantisce resistenza e stabilità. Il design accattivante per sprigionare in pista l’animo racing della Panigale e in abbinamento ai silenziatori Akrapovic in caso di utilizzo in pista, ne completa il look racing della Panigale.

La cover del forcellone è un prezioso accessorio dal design unico che integra la leggerezza della fibra di carbonio con la resistenza del titanio, per offrire una protezione efficace in caso di scivolata e arricchire il look della moto con un elemento che ne esalta la linea aggressiva e tipicamente racing. Prodotti in collaborazione con Rizoma, le cover dei fori degli specchi sono ideali per occludere i fori sul cupolino dovuti alla rimozione degli specchi retrovisori. Permettono l’uso della moto in pista. Ducati e Rizoma hanno sviluppato insieme anche la protezione della leva del freno che migliora la sicurezza del pilota, prevenendo l’attivazione accidentale del freno anteriore. Dotato di contrappeso sinistro per garantire la massima stabilità, l’anodizzazione di alta qualità mantiene l’aspetto originale nel tempo e il design raffinato sottolinea l’anima sportiva della moto.