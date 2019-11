Ducati Scrambler Desert X: ad Eicma 2019 il Concept Enduro in stile Dakar

In occasione dell'edizione 2019 di Eicma, Ducati ha tolto i veli al concept Scrambler Desert X, prototipo che ricorda quelli utilizzati durante la Parigi-Dakar

Vi ricordate le mitiche Cagiva Elefant dotate di motore Ducati e colorazione Lucky Explorer che correvano nella Parigi-Dakar degli anni’ 80? Erano delle moto da enduro grosse e massicce, senza compromessi, sulla cui base la casa di Borgo Panigale ha sviluppato recentemente un concept che potrebbe vedere la luce molto presto.

Già anticipato alla scorsa Ducati World Première di Rimini, è stato finalmente svelato in occasione dell’edizione 2019 del Salone del ciclo e del motociclo di Milano: si chiama Ducati Scrambler Desert X e, come si evince dal nome, utilizza la consolidata base della Ducati Scrambler, rivedendola secondo un’ottica improntata all’enduro estremo.

DUCATI SCRAMBLER DESERT X: ENDURO IN SALSA VINTAGE

Ruote alte tassellate, cerchi da 21” all’anteriore e 18” al posteriore, motore 1100cc e pneumatici Pirelli Scorpion Rally di primo equipaggiamento: questi sono i dettagli che sono trapelati ad Eicma 2019 sul prototipo della Ducati Scrambler Desert X, visibile nello stand di Borgo Panigale.

Dai rendering della Première di Rimini l’azienda italiana ha portato il primo concept in scala 1:1, che mostra un frontale davvero suggestivo in cui la tecnologia full LED si combina con un design che richiama proprio le Cagiva dei raid africani. In gallery le prime immagini, che ne pensate?