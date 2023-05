Ducati SuMisura: il progetto per realizzare la tuta dei propri sogni

Il progetto, sviluppato in collaborazione con Dainese, offre ai Ducatisti l’opportunità di rendere unica e speciale la propria tuta personalizzandola in base ai propri gusti grazie al configuratore presente sul sito

Ducati lancia il nuovo progetto di personalizzazione SuMisura, sviluppato in collaborazione con lo storico partner Dainese, dedicato a chi sogna di rendere unica e speciale la propria tuta. Lanciato nel 2014, offre a tutti i ducatisti la possibilità di realizzare una tuta personalizzata secondo le proprie esigenze estetiche e di comfort. Il risultato è un capo unico, capace di rispecchiare a pieno il carattere e la personalità dell’appassionato che lo indosserà nelle sue avventure in moto; una tuta che aderisce perfettamente al corpo e ne asseconda i movimenti, garantendo sicurezza, comodità e una maggiore agilità in sella alla propria moto.

Ducati SuMisura: di cosa si tratta

L’apposito sito della Casa di Borgo Panigale dedicato al progetto SuMisura, è stato rinnovato con una nuova versione aggiornata nei contenuti e nella grafica in occasione della collezione 2023. Ogni modello disponibile può essere personalizzato grazie a una palette di 30 colori, così da soddisfare i gusti di ogni appassionato e permettere la realizzazione di un capo unico. Attraverso il configuratore è infatti possibile scegliere il modello di tuta che più risponde alle proprie esigenze e abbinare i colori dei pannelli fino a trovare la combinazione preferita. Una volta realizzato il proprio bozzetto è possibile inviare il pdf direttamente al proprio Concessionario di fiducia, dal quale si verrà contattati per poter procedere con l’ordine del proprio capo personalizzato.

Il sito rinnovato comprende una gamma sempre più ricca di tute disponibili, gamma che arriva oggi a soddisfare le esigenze di ogni stile di guida – racing, sport e touring – e di ogni Ducatista. Le ultime novità sono la tuta Ducati Corse |D|air C2 Lady, dedicata a tutte le motocicliste che amano affrontare le curve della pista, e il modello Ducati Corse D-air K2, realizzata in pelle di canguro resistente e leggera. Tratto distintivo delle tute è l’alta tecnologia impiegata nella loro realizzazione, volta a garantire la massima sicurezza. Entrambi i modelli sono infatti dotati di airbag integrato, che si attiva in pochi millisecondi in caso di impatto o scivolata e, lavorando in sinergia con le protezioni tradizionali, assicura protezione per collo, spalle e clavicole e tutta la parte superiore del busto. All’interno del sito è disponibile una pagina dedicata ai Dealer autorizzati, attraverso la quale ogni Ducatista può individuare in modo semplice e immediato lo Store più vicino, dove uno staff specializzato prenderà le misure per realizzare la sua tuta completamente personalizzata. I Concessionari autorizzati sono infatti formati con corsi di specializzazione organizzati dalla Casa di Borgo Panigale insieme al supporto tecnico di Dainese; poiché i corsi di specializzazione si svolgono costantemente, la pagina è in continuo aggiornamento. Anche i Concessionari Ducati che non hanno svolto la formazione potranno comunque accettare ordini per tute personalizzate, ma in taglia standard.