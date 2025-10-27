QJ Motor SQ 350, lo scooter a ruote alte per la mobilità urbana

QJ Motor si prepara a lanciare sul mercato italiano il nuovo SQ 350, uno scooter a ruote alte pensato per affrontare con sicurezza e praticità l’ambiente urbano e i tragitti extraurbani. Il modello, che verrà svelato ufficialmente durante l’edizione 2025 di EICMA, amplia l’offerta del costruttore cinese nel segmento dei midi scooter e propone una combinazione di prestazioni solide, dotazioni tecnologiche e attenzione alla sicurezza.

Le ruote da 16 pollici, montate sia all’anteriore che al posteriore, rappresentano uno degli elementi chiave per la stabilità e la guida su fondi irregolari, come pavé o asfalti deteriorati. Il sistema frenante è composto da un doppio disco con ABS di serie e viene affiancato da un controllo di trazione, una caratteristica non scontata in questa fascia di prezzo, che contribuisce a migliorare la tenuta anche su superfici sdrucciolevoli.

Il cuore dello scooter è un motore monocilindrico da 330 cm³ raffreddato a liquido, capace di sviluppare 29 CV. La trasmissione automatica consente una guida fluida e semplice, ideale per affrontare sia il traffico cittadino che i tragitti più lunghi, rendendo l’SQ 350 adatto anche a chi si muove tra città e hinterland.

A livello di comfort e dotazione tecnologica, QJ Motor ha scelto di non lesinare: il cruscotto è un TFT da 5 pollici, con connettività Bluetooth per integrare le principali funzioni dello smartphone. Spiccano inoltre la Dash-Cam anteriore integrata, utile in caso di sinistri o per documentare i propri percorsi, e il sistema TPMS per il monitoraggio della pressione degli pneumatici, un dispositivo spesso riservato a modelli di fascia superiore. Completano l’equipaggiamento l’avviamento keyless e un parabrezza di serie pensato per migliorare la protezione aerodinamica nei mesi più freddi.

Il nuovo SQ 350 farà il suo ingresso nelle concessionarie italiane nei primi mesi del 2026, con un prezzo di lancio competitivo, inferiore ai 5.000 euro, posizionandosi come una valida alternativa per chi cerca uno scooter performante, completo e tecnologico senza affrontare una spesa elevata.

Dopo aver già presentato modelli come la crossover SRT 800 RX, QJ Motor conferma la volontà di rafforzare la propria presenza nel mercato europeo con veicoli versatili, ben equipaggiati e accessibili, puntando in particolare sul crescente interesse per gli scooter a ruote alte, sempre più richiesti dagli utenti urbani.