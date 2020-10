Ducati V4 Granturismo: il nuovo motore per la prossima generazione di Multistrada

Il nuovo motore Ducati V4 Granturismo eroga una potenza di 170 CV, una coppia massima ed è omologato Euro 5. Le sue doti di compattezza e leggerezza lo rendono ideale per l'uso nell'adventouring. Per il suo sviluppo la casa di Borgo Panigale ha utilizzato anche elementi derivati dall’esperienza nel mondo delle competizioni

Ducati ha presentato il nuovo motore V4 Granturismo che verrà montato sulla nuova Multistrada V4 , la cui presentazione è fissata per mercoledì 4 novembre 2020. Il propulsore, compatto e leggero, performante, è stato sviluppato per l’utilizzo adventouring, ma senza dimenticare i principi cardine dei progetti realizzati a Borgo Panigale: mozioni e sportività.

Ci stiamo avvicinando alla fine del 2020 ma le novità in casa Ducati non sono ancora finite. Nelle ultime ore, il brand italiano, ha annunciato l’uscita dell’atteso nuovo motore Ducati V4 Granturismo che sarà montato sulla prossima generazione di Ducati Multistrada che verrà presentata ufficialmente mercoledì 4 novembre. Il propulsore si caratterizza per le sue doti di compattezza e leggerezza ma promette di essere comunque sfruttabile sia per l’adventouring sia per qualche “tirata”. Tutte le scelte tecniche fatte in fase di sviluppo del progetto V4 Granturismo hanno l’obiettivo di garantire la massima fluidità di funzionamento unita a un allungamento sostanziale degli intervalli di manutenzione, fino a ogni 60.000 km, grazie alla nuova distribuzione che prevede un sistema di richiamo valvole a molla.

Inoltre, il motore a molle assicura grande regolarità di funzionamento ai bassi regimi. Il V4 Granturismo (che pesa poco meno di 67 chilogrammi, 1,2 kg più leggero rispetto al bicilindrico Testastretta utilizzato sulla precedente Multistrada 1260) eroga una potenza di 170 CV a 10.500 giri/minuto e una coppia massima di 125 Nm a 8.750 giri/minuto ed è omologato Euro 5.

Il V4 Granturismo eredita anche alcuni elementi derivati dall’esperienza maturata da Ducati nel mondo delle competizioni, come la scelta di adottare un albero motore controrotante, che migliora maneggevolezza e agilità della moto, e di sfruttare la tecnologia “Twin Pulse”, capace di offrire un’erogazione corposa ma perfettamente gestibile a tutti i regimi.

Il motore, infine, adotta la strategia di disattivazione della bancata posteriore al minimo, in questo modo, quando la moto è ferma, la bancata posteriore si disattiva, bloccando il processo di combustione nei cilindri e migliorando così il comfort termico di pilota e passeggero grazie all’abbassamento delle temperature con la contemporanea riduzione del consumo.