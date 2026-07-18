Albero motore: cos’è, struttura, funzioni e sostituzione

L’albero motore è una delle componenti più importanti, ma spesso meno conosciute, di un motore a combustione interna. Nonostante il suo ruolo centrale nel trasformare il moto alternativo dei pistoni in un movimento rotatorio, che alla fine mette in moto l’auto, pochi comprendono veramente l’importanza di questo componente.

In questo articolo vedremo nel dettaglio cos’è l’albero motore, come è strutturato e quali sono le sue funzioni principali. Inoltre, vedremo i segni che potrebbero indicare la necessità di una sostituzione e i costi associati a questa operazione.

Cos’è l’albero motore e a cosa serve

L’albero motore, spesso chiamato anche “albero a gomiti”, è uno dei componenti chiave in un motore a combustione interna. La sua funzione principale è quella di convertire il moto lineare dei pistoni in un movimento rotatorio, necessario per trasmettere potenza alle ruote del veicolo. Questo processo è molto importante per il funzionamento del motore e, di conseguenza, per il movimento dell’auto stessa.

È composto da una serie di manovelle e contrappesi, noti anche come “gomiti”, che sono collegati a una linea centrale. I perni di biella e di banco, disposti in modo disassato, conferiscono all’albero motore la sua caratteristica forma a gomiti. Questi elementi lavorano in sinergia per trasformare il moto alternativo dei pistoni in moto rotatorio.

Solitamente viene realizzato in acciaio o ghisa, materiali che offrono un’elevata resistenza, necessaria per sopportare le enormi sollecitazioni meccaniche a cui è sottoposto. Durante il processo di produzione, il semilavorato viene modellato tramite macchine utensili, che gli conferiscono la forma finale e preparano le superfici dove verranno inseriti i cuscinetti.

Funzionamento dell’albero motore

Il funzionamento dell’albero motore serve per permettere la conversione del movimento alternativo dei pistoni in un movimento rotatorio, essenziale per far muovere un veicolo. Durante il ciclo di combustione, i pistoni si muovono su e giù all’interno dei cilindri. Questo movimento lineare è trasferito all’albero motore tramite le bielle, che sono collegate ai perni di biella. Quando i pistoni si abbassano a causa della combustione, le bielle spingono sui perni di biella, facendo ruotare l’albero motore.

L’albero motore, quindi, gira sul suo asse e trasmette questo movimento rotatorio agli organi di trasmissione del veicolo, che includono il cambio e il differenziale, fino a raggiungere le ruote motrici. Il design varia in base al numero di cilindri del motore, con gli angoli tra i perni di banco e i perni di biella ottimizzati per garantire un movimento regolare dei cilindri e quindi una trasmissione fluida della potenza.

Nei motori moderni, l’albero motore è bilanciato per ridurre le vibrazioni e migliorare l’efficienza e le prestazioni complessive del motore. Un albero motore ben bilanciato contribuisce a una guida più confortevole e a una maggiore durata delle parti meccaniche, poiché riduce lo stress sui componenti interni del motore.

Durata e manutenzione dell’albero motore auto

L’albero motore, essendo una delle parti più critiche di un propulsore, è progettato per durare per l’intera vita del motore stesso. Tuttavia, la sua longevità dipende strettamente dalla cura e dalla manutenzione a cui è sottoposto.

In generale, l’albero motore è costruito per resistere a lungo. Tuttavia, fattori come l’uso improprio del veicolo, il mancato rispetto delle scadenze per il cambio dell’olio e l’utilizzo di lubrificanti di bassa qualità possono compromettere la durata di questa componente.

La sua manutenzione è essenziale per garantire il suo corretto funzionamento nel tempo. Uno degli aspetti più importanti è mantenere una buona lubrificazione. L’olio motore non solo riduce l’attrito tra le parti in movimento, ma aiuta anche a dissipare il calore, prevenendo il surriscaldamento dell’albero motore e dei suoi componenti associati.

È importante essere consapevoli dei segnali che potrebbero indicare problemi all’albero motore, come rumori insoliti provenienti dal motore, vibrazioni eccessive o cali di prestazioni. Questi sintomi potrebbero indicare un’usura eccessiva dei cuscinetti o altri problemi correlati, che, se non risolti tempestivamente, potrebbero portare a guasti più gravi.

Costo sostituzione dell’albero a motore

Sostituire l’albero a motore auto è un’operazione complessa e costosa, influenzata da vari fattori come il modello dell’auto, il tipo di motore e la manodopera necessaria. Il costo della sostituzione può variare parecchio, ma generalmente si aggira tra i 1500 e i 3000 euro, a cui si aggiunge la manodopera che può oscillare tra i 500 e i 1000 euro.

Il costo complessivo può essere influenzato anche dalla necessità di sostituire o rettificare altre componenti del motore durante l’intervento, come le bronzine, i cuscinetti o altri elementi collegati all’albero motore. In alcuni casi, se l’albero a motore presenta solo danni minori, potrebbe essere sufficiente una rettifica, che comunque rappresenta una spesa significativa, ma inferiore rispetto alla sostituzione completa.

Inoltre, è importante considerare che la qualità dei ricambi e l’esperienza dell’officina a cui ci si rivolge possono incidere ulteriormente sul prezzo finale. Optare per ricambi di alta qualità e affidarsi a professionisti esperti è importante per garantire la longevità e l’efficienza del nuovo albero motore.