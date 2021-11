Eicma 2021: Triumph svela le edizioni speciali di Thruxton RS, Street Twin e Rocket 3

Al Salone del ciclo e del motociclo di Milano la casa britannica toglie i veli a tre modelli unici della sua gamma 2022: Thruxton RS Ton Up, Street Twin EC1 e Rocket 3 221

All’edizione 2021 di Eicma, il Salone internazionale del ciclo e del motociclo, lo stand Triumph è tra i più ricchi di sempre: in bella vista non c’è solo il rinnovato MY2022 della Speed Triple 1200 RR, ma anche tre edizioni speciali “one-off” che saranno prodotte solamente nell’anno ormai è alle porte e che elevano ulteriormente la qualità di alcuni dei modelli più prestigiosi usciti dalle linee di produzione di Hinckley.

Le tre moto coinvolte in questa “operazione” sono nell’ordine la Thruxton RS, la Street Twin e la Rocket 3, in entrambe le versioni R e GT: iniziamo dalla prima, che nella veste in esposizione ad Eicma ottiene l’allestimento Ton Up Edition in riferimento a tutti quei giovani appassionati nell’epoca degli anni ’50 e ’60 che amavano lo stile cafè racer e la velocità pura. Ci stiamo riferendo ai “Ton Up Boys“, coloro che volevano sfrecciare oltre ogni limite sulle strade dell’Isola di Man dove piloti leggendari come Mike Hailwood riuscirono a vincere il Tourist Trophy oltrepassando il muro delle 100 miglia orarie di velocità media.

Proprio “Mike the Bike”, in quegli anni, vinse la Thruxton 500 dalla quale deriva il modello firmato Triumph, che nell’allestimento Ton Up Edition si presenta con una livrea molto particolare caratterizzata dal serbatoio in Aegean Blue con dettagli in color argento e incavi per le ginocchia in Jet Black, assieme al codino e al parafango anteriore in Fusion White impreziositi da una finitura in nero e da una decalcomania dedicata Carnival Red con grafica 100. Completano l’opera i carter motore, i cerchi e i fianchi sempre in tinta nera (dove compare il nome del modello), ai quali si può aggiungere a richiesta la carenatura anteriore in Aegean Blue. Il prezzo? A partire da 18.050 Euro.

La seconda edizione speciale 2022 firmata Triumph coinvolge l’altrettanto iconica Street Twin, proposta in questa occasione nell’allestimento EC1 Special Edition: rispetto alla precedente, lo stile prescelto è molto più urbano e “alla moda” e utilizza i canoni estetici del quartiere East End di Londra, contraddistinti da una livrea a doppio colore Matt Aluminium Silver – Matt Silver Ice rifinita da un filetto argentato e dal classico logo del marchio britannico.

Lo stesso schema è rappresentato anche sui fianchi laterali della moto, dominati dal badge “EC1” arricchito a sua volta da particolari in Matt Silver Ice (tra i quali il cupolino, disponibile come optional) e dalla decal specifica Street Twin Limited Edition. I parafanghi, invece, sono in Matt Aluminium Silver, mentre i cerchi a dieci razze, il faro anteriore, gli specchietti retrovisori e i carter motore sono verniciati in nero. Equipaggiata con il confermato bicilindrico da 900 cc in grado di sviluppare 65 cavalli e 80 Nm di coppia massima, la Street Twin EC1 Special Edition avrà un prezzo a listino di 9.850 Euro.

La line-up Triumph di Eicma 2021 è completata dall’Edizione 221 della Rocket 3, in riferimento ai 221 Nm di coppia massima erogati dal suo propulsore: la sua livrea è a tutti gli effetti un omaggio alle sue prestazioni da primato, ricordate innanzitutto dalla grafica dedicata sul serbatoio dove vengono indicate anche la potenza (167 cavalli) e la cilindrata (2.458 cc) assieme a corsa ed alesaggio dei suoi pistoni (85,9 x 110,2 mm). Il tutto è completato dalla colorazione Red Hopper e dai dettagli in Sapphire Black riservati ai supporti del parafango anteriore, ai coperchi dei fari, al cupolino, ai fianchetti e pannelli laterali della carena e al codone.

Questo allestimento sarà disponibile per entrambe le versioni della Triumph Rocket 3: la R 221 Special Edition avrà un prezzo a listino di 24.300 Euro, mentre la GT 221 Special Edition attaccherà da 25.100 Euro. La disponibilità? A partire dai primi mesi del 2022.