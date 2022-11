Eicma 2022: Suzuki V-Strom 800DE, l’off-road a portata di tutti

Sorella più piccola della 1050DE, la nuova Suzuki V-Strom 800DE è equipaggiata con un inedito motore bicilindrico e con una ciclistica da vera moto per il fuoristrada

Dopo la presentazione della maxi V-Strom 1000DE, era immancabile l’annuncio della “sorella compatta” e infatti oggi ad Eicma 2022 il marchio Suzuki ha svelato proprio questo modello: chiamato V-Strom 800DE, si affianca all’ancora presente in gamma V-Strom 650 differenziandosi tuttavia per una vocazione ancora più pronunciata verso l’utilizzo in fuoristrada – non solo per i suoi dettagli estetici ma anche per un inedito motore bicilindrico adottato, tra l’altro, anche sulla nuova GSX-8S stradale.

Costruita attorno a un telaio in tubi d’acciaio più stretto e snello, la nuova Suzuki V-Strom 800DE introduce una ciclistica di primo ordine imperniata attorno alla differenza di misure dei due cerchi (21” all’anteriore e 17” al posteriore), alle nuove sospensioni marchiate Showa (forcella a steli rovesciati e mono-ammortizzatore a leveraggio progressivo), all’interasse pari a 1.570mm e al forcellone posteriore in alluminio allungato, che garantisce una maggiore precisione e stabilità durante la guida.

Passando al motore, la nuova Suzuki V-Strom 800DE si presenta al pubblico con un inedito bicilindrico parallelo da 776 cc progettato praticamente da zero, che dati alla mano è in grado di erogare la bellezza di 82,93 cavalli e di 78 Nm di coppia massima. La sua costruzione prevede diverse soluzioni innovative come l’albero a gomiti da 270° e un pacchetto elettronico di supporto di ultima generazione, il quale comprende tre modalità di guida, il cambio elettronico bidirezionale, il controllo di trazione a tre livelli di intervento, il sistema Easy Start, il Low RPM Assist e l’ABS disinseribile.

Un accenno sul design? La nuova Suzuki V-Strom 800DE è fin da subito più incline al fuoristrada grazie alla presenza di alcuni elementi specifici come i paramani, il plexiglass compatto e le varie protezioni per il motore in caso di caduta, mentre a livello puramente estetico le somiglianze con la sorella maggiore V-Strom 1000DE si fanno sentire (a parte il design esagonale del faro anteriore). Quando sarà disponibile nei concessionari italiani? Da marzo 2023.