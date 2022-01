Esce dal coma sognando Simoncelli: “Mi diceva che sarebbe andato tutto bene”

È l'incredibile storia di Marco Sias, un 20enne sardo andato in coma dopo un incidente in monopattino. Oltre a quanto vissuto in sogno, sono stati decisi il lavoro di una volontaria e dell'equipe medica che l'ha operato

Le feste natalizie sono ormai terminate ma l’inizio del nuovo anno porta ancora grandi emozioni grazie a storie particolari e fuori dal comune (fortunatamente a lieto fine), come quella che ha avuto come protagonista Marco Sias e come co-protagonista Marco Simoncelli.

Marco Sias, salvato dai medici e dal Sic

Marco Sias è un 20enne sardo che lo scorso 2 novembre ha avuto un brutto incidente mentre era a bordo del suo monopattino (ha sbattuto contro una macchina ed è stato sbalzato a terra picchiando violentemente la testa). Dopo l’impatto Marco è andato in coma e per lui è iniziata una lunga battaglia fatta di paura, ma anche di speranza. Speranza dei suoi famigliari che quel giovane potesse risvegliarsi e riprendere la vita di tutti i giorni.

Dopo quasi tre settimane, Marco ha riaperto gli occhi e attraverso le pagine de L’Unione Sarda ha raccontato un dettaglio curioso. Poco prima di svegliarsi, infatti, il 20enne ha fatto un sogno in cui incontrava Marco Simoncelli: “Ero in una sinagoga e dentro c’era la sua moto, con davanti impresso il numero 58. Poi è arrivato lui, Marco Simoncelli, e di lì a poco mi sono risvegliato“. Altro aspetto particolare è che il Sic non è stato tra gli idoli di Marco, non particolarmente appassionato di corse di moto: “Non seguo i motori e nemmeno la MotoGP, ma ho solo fatto una ricerca sul web dopo il mio risveglio e ho capito che quella persona era Marco. Aveva i riccioli color oro, un cerotto sul naso e mi diceva queste parole: ‘Tranquillo, da questo incubo ti stai per svegliare’. Di lì a poco ho aperto gli occhi – ha aggiunto alla Gazzetta dello Sport – Accanto a lui c’era anche un’altra ragazza dai capelli ricci, che lui mi aveva detto essere sua sorella“.

“Il nostro è un ragazzo tranquillissimo e miracolato, che non ha mai apprezzato né fatto così tanto sport – dicono mamma Giuliana e papà Massimo -. Non ha mai seguito una gara di MotoGP, ecco perché ci sentiamo di credergli“. Su Marco ha vegliato il Sic, ma se è ancora vivo molto lo si deve prima all’opera di una volontaria del Pronto Soccorso locale, che passava per strada durante l’incidente e non ha esitato a soccorrerlo, e successivamente al lavoro dell’equipe medica che è intervenuta sulle due emorragie cerebrali e sul taglio alla base sinistra del cranio con due operazioni lunghe ben quattro ore e mezzo. Una storia a lieto fine, perfetta per riscaldarci il cuore e ricordare un grande come Marco Simoncelli.