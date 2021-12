In ricordo di Marco Simoncelli: il docu-film “SIC” al cinema il 28 e 29 dicembre

Il documentario ufficiale dedicato a Marco Simoncelli sarà un prodotto Sky Original e vuole ricordare il Campione di MotoGP scomparso dieci anni fa

Gli appassionati di MotoGP ricordano bene cosa successe il 23 ottobre del 2011 durante il Gran Premio della Malesia: sono passati dieci anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli e per celebrare al meglio questo anniversario presto arriverà nei migliori cinema un documentario che vuole ripercorrere tutte le tappe importanti della sua vita da pilota, dal debutto in 125 fino alla vittoria del Mondiale 250 nel 2008 (ma non solo).

Prodotto da Sky come prodotto Sky Original in collaborazione con Fremantle Italy e Mowe, il docu-film sul Campione di Cattolica sarà intitolato “SIC” e sarà distribuito in via esclusiva da Nexo Digital solamente nelle giornate del 28 e del 29 dicembre (qui l’elenco delle sale dove avverrà la proiezione). La prima nazionale, tuttavia, sarà preceduta il 21 dicembre presso il Multiplex Giometti Cinema, dove si terrà anche una speciale serata con tanti protagonisti che hanno reso importante la vita di Marco.

Il racconto della sua carriera, infatti, sarà arricchito dalle testimonianze di papà Paolo, della fidanzata Kate Fretti e di numerose celebrità del motociclismo internazionale: tra questi Valentino Rossi e Mattia Pasini, ma anche Carlo Pernat, Paolo Beltramo, il dottor Claudio Costa, il capo tecnico Aligi Deganello, il meccanico Sanzio “Malabrocca” Raffaelli e il direttore dell’epoca della gestione sportiva Piaggio Giampiero Sacchi. Ultimo, ma non meno importante, lo storico Guido Meda, che con le sue telecronache ha reso “SIC” uno dei più amati all’interno del paddock.