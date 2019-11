Gli eroi delle marathon in Africa e Arabia Saudita si raccontano a Ciapa la Moto

La Rally Ride Night è in programma giovedì 28 novembre a partire dalle 20. presso Motosplash, via Gardone 22 (Milano). Tanti gli ospiti che parteciperanno alla serata, tra cui Allessandro Botturi, Jacopo Cerutti, Giovanni Sala, Martino Bianchi, Beppe Macchion, Paolo Ceci e Tony Merendino

Con i giochi ormai chiusi per MotoGP, SBK e MXGP, tutta l’attenzione degli appassionati delle due ruote si concentra sulle principali competizioni marathon in Africa e Arabia Saudita che saranno al centro di Rally Ride Night, l’appuntamento in programma da Ciapa la Moto giovedì 28 novembre dalle ore 20.

Ciapa la Moto: una serata dedicata alle maratone tra le dune di sabbia

La Dakar non ha bisogno di presentazioni, ed è il fulcro di un anno di lavoro per piloti, Case e Team. È l’appuntamento off-road più atteso e certamente quello di maggior fascino a livello internazionale. Alla Dakar, da qualche anno si affianca anche l’Africa Eco Race che ha riportato le moto in quelle terre e strade dove tutto è nato, ovvero le strade della mitica Parigi-Dakar. Lo spirito avventuroso e romantico non ha mai abbandonato queste competizioni, che continuano a essere un richiamo fortissimo per i Piloti e Team che si vogliono confrontare nelle più grandi sfide su due ruote. E proprio a loro, agli eroi della Dakar e dell’Africa Eco Race, è dedicata una serata speciale nella serata di giovedì 28 novembre da Ciapa la Moto.

A partire dalle 20, Allessandro Botturi, Jacopo Cerutti, Marurizo Gerini, Fabio Fasola, Alberto Bertoldi, Cesare Zacchetti, Giulio Verzelletti, Stefano Pelloni, Renato Rickler, Dioclezzano Toia, Giovanni Sala, Martino Bianchi, Beppe Macchion, Paolo Ceci, Tony Merendino e molti altri saliranno sul palco per raccontare sogni e aspettative che accompagnano le poche settimane che precedono il via. A presentare la serata sarà Elisabetta Caracciolo. Ciapa la Moto si trova presso Motosplash, via Gardone 22 (Milano).