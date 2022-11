Honda CMX 1100 2023: la Rebel si aggiorna con la versione Touring

Il Model Year 2023 della Honda CMX1100 Rebel introduce in gamma la versione T con semi-carenatura aerodinamica anteriore e valigie laterali rigide

Novità in arrivo nella gamma “bobber” di casa Honda: ad Eicma 2022, infatti, la Casa dell’Ala Dorata ha svelato una nuova versione della CMX1100 Rebel, introdotta già nel 2021 come “sorella maggiore” della più piccola 500 rispetto alla quale sono state aggiunte non solo prestazioni, ma anche carattere da vera moto custom senza compromessi e tanta tecnologia a disposizione dei due passeggeri in sella. L’offerta per il 2023, nello specifico, viene ampliata con la versione Touring denominata CMX1100T Rebel e caratterizzata per la semi-carenatura anteriore aerodinamica e per le valigie laterali rigide, vero “must” per tutti coloro che vogliono partire in viaggio lasciandosi la propria routine quotidiana alle spalle.

Lunga, bassa e dallo stile muscoloso quanto minimalista ed essenziale, la nuova Honda CMX1100 Rebel 2023 è equipaggiata con la tecnologia a LED per il faro a quattro elementi anteriore e per la luce ovale posteriore, nonchè con un cruscotto provvisto di display LCD multifunzione e di un manubrio molto largo che rende più facile la guidabilità del mezzo durante l’utilizzo quotidiano.

A livello di meccanica, la nuova Honda CMX1100 Rebel 2023 conferma la bontà offerta dal bicilindrico a otto valvole da 1.084cc derivato dalla mitica CRF1100L Africa Twin, che in questa configurazione è in grado di esprimere una potenza massima di 87 cavalli e una coppia di 98 Nm già disponibile a 4.750 giri al minuto. Compresi nel pacchetto anche l’acceleratore gestito elettronicamente (Throttle by Wire) e l’iniezione PGM-FI, che intervengono sulle impostazioni dei tre riding mode disponibili (Rain, Sport e User), del controllo di trazione HTSC (Honda Selectable Torque Control) e dell’anti-impennamento.

Confermata anche la ciclistica che prevede il telaio in tubi d’acciaio con interasse di 1.520 mm e peso con pieno di benzina di 233 kg, che per la versione CMX1100T Rebel “Touring” sale a 248 kg. Come già detto, quest’ultima si differenzia dal modello normale per la presenza di una semi-carenatura anteriore modellata in galleria del vento e delle valigie laterali rigide (capacità di 16 Litri per quella destra e di 19 Litri per quella a sinistra), nonchè per la sua disponibilità a listino nella sola colorazione Gunmetal Black Metallic. La CMX1100 “base”, invece, vede aggiungersi in gamma la tinta esclusiva Iridium Gray Metallic: i Model Year 2023, in ogni caso, possono essere ordinati esclusivamente con il cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission).