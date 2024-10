Honda NT1100: le novità 2025 della touring-crossover più venduta d’Europa

Honda NT1100, il touring-crossover più venduta d’Europa, arriverà nelle concessionarie nella sua versione 2025 con un carico di importanti novità in termini i prestazioni, stile e praticità. Vediamole insieme.

Honda NT1100: le novità 2025

La Honda NT1100 è entrata a far parte della gamma Honda nel 2022 e da subito è divenuta sinonimo di una perfetta combinazione di prestazioni coinvolgenti e bilanciate, manovrabilità e piacere di guida puro, ma anche comfort assoluto nel turismo a lungo raggio, il tutto, accompagnato dagli ultimi ritrovati tecnologici con un’interpretazione moderna e filante delle linee da moto touring. Questo sapiente mix di caratteristiche desiderabili in una moto appartenente a questo segmento ha dato vita al successo riscosso in tutta Europa, facendo guadagnare alla NT1100 il primo gradino del podio come tourer più venduta nel 2023.

Per il 2025 l’impronta stilistica della NT1100 è stata aggiornata e affinata per offrire sia una silhouette più snella e accattivante sia un profilo dall’eccellente efficienza aerodinamica, senza sacrificare la posizione di guida incentrata sull’impiego turistico. I nuovi tratti estetici sono enfatizzati dal doppio faro anteriore con luci diurne DRL che – grazie anche all’elegante e funzionale integrazione degli indicatori di direzione – sfoggia una firma luminosa unica e sofisticata.

Il bicilindrico parallelo di 1.084 cc è stato oggetto di una messa a punto che ha portato ad un incremento consistente di prestazioni. I profondi aggiornamenti ad aspirazione, accensione e scarico hanno permesso al motore di guadagnare il 7% di coppia ai bassi e medi regimi, mantenendo invariata la potenza massima. L’incredibile efficienza e il serbatoio da 20,4L portano l’autonomia a ben 400 km. La NT1100 rimane fedele a sé stessa e al concetto di ‘touring-crossover’ migliorando i livelli di comfort e praticità. I profili aerodinamici rivisti dei deflettori, superiori e inferiori, lavorano all’unisono per deviare flussi d’aria e turbolenze, garantendo una miglior protezione dal vento; a questo scopo si unisce anche il nuovo ed allungato parafango anteriore.

Il parabrezza adesso può essere regolato con la sola mano sinistra rimanendo seduti, mentre la sella ridisegnata è più ampia e offre maggior supporto durante i viaggi. Le valige laterali, di serie, sono state riviste nei volumi e ampliate così da ospitare un casco integrale ciascuna. L’intervento dell’elettronica a supporto degli ausili alla guida è stato nettamente migliorato grazie all’introduzione della Piattaforma Inerziale (IMU) a 6 assi che assicura grande sicurezza tramite il Controllo di Trazione su 3 livelli HSTC (Honda Selectable Torque Control) con Controllo Antimpennata integrato, l’ABS con funzione Cornering e il Controllo del Sollevamento del Posteriore. L’IMU è impiegata anche nella gestione dei tre Riding Mode predefiniti – ‘URBAN’, ‘RAIN’, e ‘TOUR’ – ai quali si aggiungono USER 1 e 2 completamente personalizzabili in tutti i parametri.

Un fondamentale aggiornamento in grado di elevare l’esperienza turistica a bordo della NT1100 DCT è l’introduzione della versione Electronic Suspension (equipaggiata con sospensioni a controllo elettronico Showa EERA (Showa Electronically Equipped Ride Adjustment). Le avanzate Showa EERA offrono un’ottimizzazione dello smorzamento idraulico in tempo reale e in ogni condizione di guida, oltre alla possibilità di regolare il precarico molla dell’ammortizzatore posteriore anche in movimento.

Il dettaglio che porta a compimento l’evoluzione del nuovo modello risiede nell’ulteriore aggiornamento apportato all’inimitabile cambio doppia frizione a 6 rapporti DCT (Dual Clutch Transmission) di Honda.

Affinato ulteriormente nel funzionamento restituisce un comportamento ancora più vicino alla sensibilità del pilota, soprattutto nelle manovre a bassa velocità. Adesso il DCT lavora in perfetta sinergia con l’IMU per cambiate ancora più fluide in fase di piega. La dotazione di serie dalla NT1100 è ricchissima e comprende: schermo touch TFT a colori da 6,5 con grafiche del menù personalizzabili e connettività Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto per smartphone; Cruise Control, manopole riscaldabili, due prese di ricarica una da 12V e l’altra USB-A, indicatori di direzione a disattivazione automatica, segnalazione della frenata di emergenza ESS (Emergency Stop Signal) e cavalletto centrale, tutto di serie.