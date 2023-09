Honda NT 1100: due nuove colorazioni per la moto touring più venduta d’Europa

Per il 2024 questo apprezzato modello riceve due nuove colorazioni Matt Blue Jeans Metallic e Candy Chromosphere Red affiancano il confermato Matt Iridium Gray Metallic

Honda aggiorna il suo catalogo con due nuove livree disponibili per uno dei modelli più apprezzati della Casa dell’Ala dorata la NT1100, la Touring Crossover capace di unire prestazioni, comfort, praticità e stile unico con un incredibile rapporto qualità-prezzo.

Honda: un tocco di colore in più per la NT 1100, anzi due

La Honda NT 1100 è stata la moto touring di maggior successo in Europa con circa 12.000 unità vendute dal suo lancio commerciale avvenuto nel 2022. Per il 2024 riceve due nuove colorazioni Matt Blue Jeans Metallic e Candy Chromosphere Red affiancano il confermato Matt Iridium Gray Metallic. Su tutte e tre le colorazioni il portapacchi è verniciato in Matt Ballistic Black Metallic.

Delle oltre 12.000 NT1100 vendute in Europa dal lancio nel 2022 ad oggi, oltre il 66% sono state scelte dai clienti con l’inimitabile cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission). Per far sì che l’NT1100 sia cucita attorno alle esigenze del suo pilota le versioni accessoriate (NT1100 Urban ed NT1100 Travel) ne migliorano ulteriormente la già ottima praticità e il comfort sulle lunghe percorrenze. Ricordiamo che le valigie laterali sono di serie. L’NT1100 YM24 sarà disponibile nei concessionari di tutta Europa alla fine di quest’anno ad un prezzo che sarà comunicato in prossimità della commercializzazione.