Honda svela il nuovo X-ADV 150. E non è finita qui

Honda ha presentato in Indonesia la versione 150 dell'X-ADV 150 che va ad affiancarsi al best seller 750, ma che per ora sarà esclusiva del mercato asiatico. In attesa dello sbarco in Europa si parla anche di una prossima uscita di una motorizzazione 300

È un periodo di grande vivacità per Honda. La Casa dell’Ala ha appena presentato in Indonesia la versione 150 dell’X-ADV 150 che va ad affiancarsi al best seller 750, ma che per ora sarà esclusiva del mercato asiatico. Lo vedremo anche in Italia? È ancora presto per dirlo, ma non si esclude niente, nemmeno la possibilità che presto possa vedere la luce una terza versione con motore 300, per completare la gamma.

Honda X-ADV 150: com’è fatto

Il GIIAS 2019 – Gaiikindo Indonesia International Auto Show – è stata la sede scelta da Honda per presentare a stampa e pubblico il nuovo Honda X-ADV 150. Dopo mesi di indiscrezioni, questo scooter fratello minore della versione 750 ha visto la luce ed è pronto a ritagliarsi uno spazio importante in un settore – quello degli scooter di piccola cilindrata – molto forte in Asia. Non a caso è solo lì che verrà commercializzato, almeno inizialmente, perché dai vertici del brand giapponese filtra incerto ottimismo sulla possibilità di portare l’X-ADV 150 anche in Europa. Magari non in tempi brevissimi e magari non da solo: il suo sbarco nel vecchio continente, infatti, potrebbe essere accompagnata ada quello delle versione 300.

Ma torniamo al 150. Com’è fatto? Si tratta di una versione meno estrema rispetto al 750, ha una normale forcella teleidraulica. Le ruote sono di tipo integrali in lega leggera (14 pollici davanti e 13 dietro), mentre gli ammortizzatori posteriore sono Showa. Il parabrezza è regolabile e su entrambi i lati sono presenti deflettori per l’aria. L’impianto frenate è formato da dischi singoli dal profilo a margherita. Abbondante il vano sottosella che ha una capacità da 28 litri. Il sistema di avviamento è di tipo Smart Key. Il motore è lo stesso montato sul PCX 150, capace di erogare una potenza massima di 14,5 cv e una coppia massima di 13,2 Nm.