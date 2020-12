In vendita la Ducati Desmoedici GP8 di Casey Stoner

Una Ducati Desmoedici GP che ha preso parte al Mondiale 2008 tra le mani di Casey Stoner e Marco Melandri è stata messa in vendita a 450.000 euro, un prezzo da capogiro come le sue prestazioni

Siete follemente amanti del mondo Ducati, tifosi sfegatati di Casey Stoner (o perché no di Marco Melandri) e avete quasi 450.000 euro di budget per la vostra prossima moto da pista? Allora questo è l’articolo che fa per voi.

Una Ducati Desmoedici GP8 da MotoGP in vendita

Nei giorni scorsi, infatti, è stato messo in vendita un esemplare della Ducati Desmoedici GP che nel 2008 ha partecipato al Mondiale di MotoGP e che è stata guidata da Casey Stoner e Marco Melandri. Si tratta di una moto che ha segnato il periodo grazie alle sei vittorie conquiste in quell’anno solamente dal pilota australiano che, fino alla fine, tenne testa a Valentino Rossi il quale riuscì, non senza difficoltà, a conquistare il titolo in sella alla sua Yamaha (in quello stesso anno si registrò anche il successo in 250 di un giovane Marco Simoncelli su Gilera).

Giusto per rinfrescarvi la memoria, il campionato 2008 è stato quello del proverbiale sorpasso al Cavatappi di Laguna Seca con cui Rossi infilò proprio Stoner. La moto in vendita dovrebbe essere proprio quella del pilota proveniente dalla terra dei canguri, almeno stando al numero sul cupolino, ma se siete davvero interessati all’acquisto è meglio che facciate tutte le verifiche del caso, visto che il prezzo di vendita della GP8 sfiora i 450.000 euro. Una cifra adatti a pochissimi appassionati, così come le sue prestazioni: il motore Desmoedici, infatti, è in grado di erogare ben 260 cavalli di potenza e di far toccare punte di velocità di 350 km/h.