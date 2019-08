Indian Springfield: il sidecar con il grill

La moto è stata realizzata dal customizer Thor Drake di See See Motorcycles: il sidecar è dotato di un grill a pellets completamente funzionante

Estate tempo di vacanze, sole, mare, relax e barbecue. Diciamolo, le grigliate piacciono a tutti, specialmente nella bella stagione, ma se c’è un popolo che ha fatto delle grigliate quasi una fede è quello americano. Ecco perché dagli States arriva una moto davvero speciale: l’Indian Springfield in versione sidecar corredata da un grill.

Indian Springfield: un po’ sidecar un po’ barbecue

Questa concept su base Indian Springfield arriva dal negozio dell’Oregon See See Motorcycles: si tratta di una Indian Springfield Dark Horse che monta un sidecar dotato da un grill a pellets. La moto è stata pensata per fare bella mostra di sé Sturgis, sempre negli USA, dove si svolge il più grande raduno al mondo con oltre 500.000 moto presenti.

Dopo mesi di studio, il customizer Thor Drake di See See Motorcycles ha creato la perfetta combo tra due marchi storici made in USA, Indian Motorcycle e Traeger Wood-Fired Grills. Il grill a disposizione è completamente funzionante e permette al pilota di provare l’emozione di guidare mentre sul grill si cucinano le più diverse specialità. Dopo il camion promozionale Smokin’ Titan di Nissan, ecco servita (è proprio il caso di dirlo) un altro capolavoro nel binomio motori e cucina.