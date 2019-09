Juiced Scorpion: la versione 2020 del vecchio Ciao

Un po' e-bike e un po' scooter elettrico, il Juiced Scorpion ha un motore di tipo hub nella ruota posteriore con una potenza di 750 W ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 45 km/h

Chi di voi ha guidato un Piaggio Ciao? Il funzionamento, la linea e la sua agilità nel traffico ne hanno fatto il mezzo di trasporto ideale per migliaia di persone costrette a districarsi nel caos delle città. Oggi si direbbe smart mobility, ma in realtà questa concetto era realtà tre decenni fa. Ora un mezzo di trasporto molto simile al Ciao torna sul mercato: stiamo parlando dello Scorpion di Juiced Bikes.

Dagli Stati Uniti arriva il Ciao del futuro

Un po’ e-bike e un po’ scooter elettrico, il Juiced Scorpion ha linee e proporzioni che, più o meno volontariamente, rimandano al caro e vecchio Ciao. Questo nuovo mezzo di trasporto a due ruote è stato realizzato dall’azienda californiana Juiced Bikes e fa parte della categoria che gli americani chiamano “moped”, in italiano i motorini. Juiced Scorpion ha un motore di tipo hub nella ruota posteriore con una potenza di 750 W ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 45 km/h.

Scorpion, però, può anche essere usato come una eBike, grazie al sistema di pedalata assistita dal motore elettrico e con cambio a sette velocità. Grazie alla batteria da 1 kWh garantisce un’autonomia fino a 120 km. Per il momento non è ancora stato reso noto il prezzo, ma sul sito aziendale è già stata aperta una lista d’attesa per avere diritto a uno sconto lancio.