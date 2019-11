KTM 390 Adventure: la soluzione per la città o l’offroad leggero

Il motore della KTM 390 Adventure è di derivazione 390 Duke è in grado di erogare una potenza massima di 44 CV e una coppia 37 Nm. Il telaio a traliccio è realizzato in acciaio al cromo-molibdeno, anche in questo caso di derivazione 390 Duke

Non una, non due, ma ben tre: sono le novità portare da KTM all’edizione di EICMA che si sta svolgendo in questi giorni. La Casa di Mattighofen ha pensato agli amanti della strada con la KTM 1290 Super Duke R e la KTM 890 Duke R, ma anche a chi cerca qualcosa di diverso. In questo caso le attenzioni vanno alla KTM 390 Adventure.

KTM 390 Adventure: com’è fatta

La nuova KTM 390 Adventure è la porta di ingresso al segmento Adventure di KTM: agile e maneggevole, versatile in città come sulle lunghe distanze o in offroad leggero, questa moto è ideale per i piloti che vogliono scoprire l’emozione dell’avventura anche dietro casa. Vicina alla 390 DUKE per alcune scelte tecniche e alla sorella maggiore 790 ADVENTURE per il design delle sovrastrutture, la KTM 390 Adventure incarna il DNA “Ready to Race” che accomuna tutte le moto di Mattighofen ed è adatta ai possessori di patente A2. La cilindrata è perfetta per avere un primo approccio all’offroad. Il motore di derivazione 390 Duke è in grado di erogare una potenza massima di 44 CV e una coppia 37 Nm. Il telaio a traliccio è realizzato in acciaio al cromo-molibdeno, anche in questo caso di derivazione 390 Duke, soluzione che permette alla moto di avere un peso ragionevole (158 Kg a secco). Il serbatoio è ampio e ha una capacità di 14,5 litri, che permetto di percorrere oltre 400 Km. I cerchi sono in lega di misura 19″ e 17″ e sono dotati di pneumatici Continental TKC 70. Bella la Forcella WP APEX 43 con cartuccia aperta, regolabile in compressione ed estensione, mentre il monoammortizzatore WP APEX è regolabile nel precarico e in estensione. L’escursione delle sospensioni è di 170mm all’anteriore e 177 mm al posteriore.

Se l’altezza della sella (855 mm) dovesse essere un problema ecco il kit di abbassamento delle sospensioni, che fa calare l’altezza di 25 mm. Completano la dotazione di questa bella moto adventure il pacchetto elettronico che comprender MTC, cornering ABS, display TFT interattivo e faro anteriore a LED. Non vi basta? Scegliete tra gli oltre 50 accessori del KTM PowerParts dedicati e realizzare la KTM 390 Adventure fatta du misura per voi.