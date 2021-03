Kymco: presentato il nuovo Like 125 S

Il nuovo Kymco Like 125 S ha un motore monocilindrico quattro tempi raffreddato ad aria da 125 cc capace di erogare una potenza massima di 11,2 CV, ma soprattutto permette di percorrere fino a 45 km con un solo litro di carburante. Belle le nuove linee moderne e sportive

Kymco ha presentato la versione 2021 del Like 125 S, lo scooter orientale che arriva in una veste più sportiva, con un motore Euro5 dai consumi record e un prezzo d’attacco molto interessante in rapporto alla qualità complessiva del veicolo.

Kymco Like 125 S: le caratteristiche

A un primo colpo d’occhio il nuovo Kymco Like 125 S attrae per il suo carattere grintoso, quasi sportivo. Merito di questa trasformazione lo si deve alle linee moderne e il contrasto tra la colorazione della scocca e i dettagli neri, come le griglie, gli steli della forcella e gli specchietti retrovisori. Accattivante anche il faro anteriore dal design squadrato e soprattutto full LED. A spingere lo scooter c’è un motore monocilindrico quattro tempi raffreddato ad aria da 125 cc capace di erogare una potenza massima di 11,2 CV, ma soprattutto in grado di ridurre al minimo i consumi. La casa, infatti, dichiara che il Like 125 può percorrere fino a 45 km con un solo litro di benzina. Considerano che il serbatoio ha una capacità di 6,5 litri, con un pieno si possono fare quasi 300 km, decisamente un plus per un mezzo ideale per l’utilizzo urbano. Il propulsore, che ha ottenuto l’omologazione Euro 5, oltre a consumi bassi, ha anche emissioni inquinanti ridotte: 50 g/km.

A livello di ciclistica, il Like 125 Sport si caratterizza per il telaio in tubi d’acciaio a piastre stampate, cerchi in lega leggera multirazze da 12″, pneumatici da 110/70-12″ all’anteriore e 130/70-12″al posteriore. Davanti troviamo una forcella telescopica idraulica con stelo da 33 mm ed escursione di 95 mm, mentre al posteriore si trova una sospensione a monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore regolabile ed escursione di 46 mm. L’impianto frenante sfrutta il sistema di frenata combinata CBS (Combined Brake System) ed è dotato di pinze freno a due pistoncini sia all’anteriore che al posteriore. La strumentazione è di tipo misto analogico/digitale e fornisce tutte le informazioni necessarie. Il vano portaoggetti è situato nel retroscudo ha anche comoda presa Usb, mentre il vano sottosella può ospitare un casco jet. Come altri competitor il cavalletto è doppio, centrale e laterale.

Kymco Like 125 S: quanto costa

Il Kymco Like 125 S è disponibile nel nuovo colore nero Odolo opaco a un prezzo di listino pari a 2.840 euro.