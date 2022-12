Jorge Lorenzo: “Volevo far sentire Valentino Rossi inferiore“

Il pilota spagnolo: "La rivalità era molto sentita, anche se non abbiamo mai lottato corpo a corpo per una vittoria o altro"

Tra le rivalità più accese negli ultimi anni in MotoGP c’è quella tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi che ha vissuto il suo apice nella stagione 2015, quando i due piloti non si sono risparmiati per conquistare il titolo iridato.

Rossi-Lorenzo, la verità del maiorchino

I due, durante la loro avventura nel box Yamaha non si sono mai amati e ora, a sette anni di distanza, Lorenzo ha rivelato dei dettagli interessanti: “Io e Valentino nel 2015 non abbiamo mai avuto una lotta in pista” ha ricordato Jorge, autore di sette vittorie in quella stagione contro le quattro di Valentino – ha detto nel documentario ‘Quattro tempi’ realizzato da DAZN Spagna -. La rivalità era molto sentita, anche se non abbiamo mai lottato corpo a corpo per una vittoria o altro.

A volte vincevo io, a volte vinceva lui, ma la rivalità è rimasta sospesa nell’aria fino alla fine. Lo si vedeva dai media: io dicevo qualcosa, Valentino rispondeva, dalla stampa si sapeva che non ci piacevamo e che non ci parlavamo- Una volta, in aeroporto, alla fine della stagione dissi a un giornalista di chiedermi se Valentino meritasse il titolo così da poter rispondere che dal mio punto di vista non sarebbe stato un titolo meritato, ma un titolo frutto di qualche circostanza fortunata. Volevo farlo sentire inferiore“.