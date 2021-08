Orari MotoGP 2021, GP d’Austria a Spielberg su Sky, TV8 e DAZN

Il Motomondiale prosegue la sua corsa con il secondo appuntamento previsto sul Red Bull Ring austriaco, che andrà in scena nella giornata di Ferragosto

Come da pronostico, la Ducati ha festeggiato alla grande lo scorso GP di Stiria grazie alla vittoria (la sua prima in carriera) di Jorge Martin con il team Pramac Racing. Lo spagnolo ha messo in riga sia il Campione del Mondo in carica, Joan Mir, che il francese Fabio Quartararo, terzo al traguardo e ora ancora più saldamente in vetta alla Classifica Piloti con quaranta punti di vantaggio sul diretto rivale Johann Zarco.

Lo spettacolo del Red Bull Ring, tuttavia, non è ancora finito perchè questo fine settimana il circuito posizionato nella località di Spielberg bei Knittelfeld concederà il bis con il Gran Premio d’Austria, per un back-to-back voluto dalla Federazione Internazionale al fine di sostituire l’appuntamento della Finlandia cancellato a causa della pandemia da Coronavirus. L’azione in pista, come nello scorso weekend, sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma Sky Sport MotoGP e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO D’AUSTRIA

Venerdì 13 agosto

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:55 Prove Libere 2

Sabato 14 agosto

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

15:30 – Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP su TV8

Domenica 15 agosto

11:00 Moto3 Gara (dalle 14:00 su TV8)

12:20 Moto2 Gara (dalle 15:30 su TV8)

14:00 MotoGP Gara (dalle 17:00 su TV8)